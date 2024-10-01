Владимир Якушев: В новом бюджете предусмотрены все меры соцподдержки

Posted 1 октября, 18:05
Published 1 октября, 18:05
Modified 1 октября, 18:06
Updated 1 октября, 18:06
Он рассказал, что первое чтение законопроекта о бюджете состоится 24 октября. Как сообщает mkset.ru, до этого должна быть проведена работа с документом в комитетах, по результатам которой депутаты фракции определятся с теми положениями, которые нуждаются в корректировке.
Владимир Якушев заявил, что в бюджете заложены средства на выполнение государством всех социальных обязательств, обеспечение технологического суверенитета России, на безопасность и поддержку участников военной спецоперации и их семей.
Было решено увеличить финансирование социальной политики: к 2027 году расходы на нее вырастут до 7,2 триллиона рублей, что даст возможность обеспечивать выплаты семьям с детьми, продлить программу маткапитала, развивать систему долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.
Планируется профинансировать и положения народной программы ЕР по строительству детсадов и школ, их ремонту, обеспечению младших школьников горячим питанием. Помимо этого, дополнительные средства направят на реализацию программы капитального ремонта образовательных учреждений, запущенную партией при содействии Министерства просвещения. Каждый год на это будет добавляться по 15 миллиардов рублей.
В проекте бюджета прописаны расходы на ремонт и оснащение техникумов, возведение новых кампусов, обучение инженерных кадров и вовлечение молодого поколения в научную деятельность — согласно поручениям главы государства.
Удалось нарастить и расходы на здравоохранение. Партия стала инициатором выделения из бюджета средств на мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Как и ранее, будет реализовываться программа модернизации первичного звена здравоохранения. Дополнительное финансирование решено было выделить для фонда «Круг добра», который занимается оказанием помощи детям с орфанными заболеваниями.
Готовится к запуску программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения по которой ЕР направила в Минстрой. Планируется продолжать реализацию программ формирования современной городской среды и комплексного развития сельских территорий.
Поддержат и субъекты РФ. Инвестирование со стороны государства получат инфраструктурные проекты по строительству новых транспортных узлов, автомобильных трасс и аэропортов, обновлению общественного транспорта.
Как сообщает сайт ER.RU, 6,1 триллиона рублей выделят на наращивание технологического суверенитета.
«В числе приоритетов реализация национальных проектов. „Единая Россия“ представила по каждому из них свои предложения», — заключил Владимир Якушев.
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