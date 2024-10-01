Владимир Якушев: В новом бюджете предусмотрены все меры соцподдержки

Он рассказал, что первое чтение законопроекта о бюджете состоится 24 октября. Как сообщает mkset.ru, до этого должна быть проведена работа с документом в комитетах, по результатам которой депутаты фракции определятся с теми положениями, которые нуждаются в корректировке.