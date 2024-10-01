Власти Прикамья направят на программы социальной догазификации 900 миллионов

В рамках президентской программы в Пермском крае осуществляется замена коммунальных сетей. «Это действительно первая большая федеральная программа по обновлению именно сетей за последние лет 10 минимум. В ближайшие 2 года планируем эту работу продолжать и реализовать порядка 90 мероприятий. Переложим еще 200 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в 23 муниципалитетах. Для наглядности это сопоставимо с расстоянием от Перми до Соликамска», — сказал Махонин.