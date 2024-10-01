Власти Прикамья направят на программы социальной догазификации 900 миллионов

Posted 1 октября, 11:38
Published 1 октября, 11:38
Modified 1 октября, 12:17
Updated 1 октября, 12:17
Власти Пермского края в течение трех ближайших лет направят 900 млн рублей на компенсацию расходов граждан в рамках социальной догазификации. В настоящий момент в регионе заключено свыше 60 тыс. договоров, 51 тыс. из которых уже исполнена, сообщается на сайте регионального правительства.
Сегодня, 1 октября, Дмитрий Махонин выступил с проектом бюджета Пермского края на 2025 год и плановым периодом 2026 и 2027 гг. Губернатор обратил внимание общественности на то, что сфера жилищно-коммунального хозяйства региона требует серьезного обновления. В 2025–2027 гг. на модернизацию коммунальной инфраструктуры будет направлено 3,8 млрд рублей из краевого бюджета. На эти же цели будут направлены средства и из федерального бюджета.
В рамках президентской программы в Пермском крае осуществляется замена коммунальных сетей. «Это действительно первая большая федеральная программа по обновлению именно сетей за последние лет 10 минимум. В ближайшие 2 года планируем эту работу продолжать и реализовать порядка 90 мероприятий. Переложим еще 200 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в 23 муниципалитетах. Для наглядности это сопоставимо с расстоянием от Перми до Соликамска», — сказал Махонин.
Согласно поручению президента, программа социальной догазификации в Прикамье была распространена и на СНТ.
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