«Выразительный фак». Продюсер Алексея Иванова рассказала о выходке Эрнста

Posted 1 октября, 09:44
Published 1 октября, 09:44
Modified 1 октября, 09:46
Updated 1 октября, 09:46
Продюсер пермского писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева рассказала о своем опыте общения с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Опыт оказался не очень приятным.
Юлия Зайцева написала книгу «Корпорацию не нагнешь», которая уже отправлена в типографию. В своих соцсетях она опубликовала фрагмент о том, как ей довелось пообщаться с Константином Эрнстом в 2010 году.
Предметом беседы с гендиром Первого канала был показ картины «Хребет России» с Леонидом Парфеновым по сценарию Алексея Иванова. По словам Зайцевой, когда фильм был уже готов, его не брали в эфир Первого канала. Тогда продюсер пермского писателя заявила, что отдаст ленту телеканалу «Россия», на что место в сетке показов для картины нашлось.
«Продвинулись, бьемся дальше, — вспоминает Зайцева. — Я кручу в голове сумму контракта, медленно и тяжело выкатываю ее перед Эрнстом на скользкий полированный стол. Эрнст напрягается, сдвигает звериные брови, а потом вдруг резко подается через стол на меня и выбрасывает вперед правую руку с крупной мужественной кистью, собранной в выразительный и конкретный фак. „Корпорацию не нагнешь“, — мысленно перевожу я с хищного. Все молчат. А я смотрю на средний палец повелителя Останкинской башни и думаю о восьмимиллионном кредите, который повесила на себя, чтобы завершить проект».
Премьера «Хребта России» состоялась на Первом в марте 2010 года. В основе документальной ленты — путешествие Иванова, Парфенова и Зайцевой по Уралу, а именно по Пермскому краю, а также Челябинской и Свердловской областям. Какой гонорар получили создатели фильма, так и не раскрывается.
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