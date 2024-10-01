«Выразительный фак». Продюсер Алексея Иванова рассказала о выходке Эрнста

«Продвинулись, бьемся дальше, — вспоминает Зайцева. — Я кручу в голове сумму контракта, медленно и тяжело выкатываю ее перед Эрнстом на скользкий полированный стол. Эрнст напрягается, сдвигает звериные брови, а потом вдруг резко подается через стол на меня и выбрасывает вперед правую руку с крупной мужественной кистью, собранной в выразительный и конкретный фак. „Корпорацию не нагнешь“, — мысленно перевожу я с хищного. Все молчат. А я смотрю на средний палец повелителя Останкинской башни и думаю о восьмимиллионном кредите, который повесила на себя, чтобы завершить проект».