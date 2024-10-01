Зачатие с помощью вспомогательных технологий повышает риск порока сердца

Эксперты изучили данные детей, родившихся в Финляндии и других скандинавских странах с середины восьмидесятых до середины десятых годов этого века. Всего были проанализированы данные 7,7 миллиона детей. Ученые сравнили данные о детях, которые были зачаты традиционным методом, с детьми, зачатыми с помощью вспомогательных технологий. Также в рамках исследования учитывались и такие факторы, как возраст, заболевания и образ жизни матери.