Зачатие с помощью вспомогательных технологий повышает риск порока сердца

Posted 1 октября, 07:27
Published 1 октября, 07:27
Modified 1 октября, 07:27
Updated 1 октября, 07:27
В журнале European Heart Journal опубликована работа, в которой сообщается, что порок сердца является самой распространенной врожденной проблемой. Он может стать причиной осложнений и требует особого ухода за ребенком. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Эксперты изучили данные детей, родившихся в Финляндии и других скандинавских странах с середины восьмидесятых до середины десятых годов этого века. Всего были проанализированы данные 7,7 миллиона детей. Ученые сравнили данные о детях, которые были зачаты традиционным методом, с детьми, зачатыми с помощью вспомогательных технологий. Также в рамках исследования учитывались и такие факторы, как возраст, заболевания и образ жизни матери.
Исследователи выяснили, что риск развития порока сердца при применении вспомогательных технологий выше на 36%. В абсолютных цифрах это 1,84%. При традиционном зачатии с пороком сердца рождаются 1,15% детей. При этом многоплодные роды повышают данные риски до 2,47%.
Улла-Бритт Веннерхольм, ведущий автор работы, предположила, что результаты исследования могут указывать на наличие общего фактора, который вызывает бесплодие у родителей и врожденный порок сердца у детей. Она отмечает, что число зачатий с помощью специальных технологий растет, поэтому количество детей с врожденным пороком сердца будет лишь увеличиваться.
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