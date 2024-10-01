Житель Прикамья хранил у себя целый арсенал

Posted 1 октября, 05:58
Published 1 октября, 05:58
Modified 1 октября, 06:00
Updated 1 октября, 06:00
У жителя Частых полиция обнаружила и изъяла целый арсенал. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России «Частинское» стало известно, что местный житель может быть причастен к незаконному хранению боеприпасов. В ходе обыска жилища гражданина сыщики обнаружили и изъяли 24 банки с порохом общей массой более 10 кг, 245 патронов различного калибра.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Из незаконного оборота в конце сентября в Прикамье изъято 99 единиц огнестрельного оружия, 880 патронов различного калибра, 14 204 грамма пороха. В ГУ МВД России по Пермскому краю подвели итоги регионального оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал».
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