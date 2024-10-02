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Posted 2 октября, 03:15

Published 2 октября, 03:15

Modified 2 октября, 03:18

Updated 2 октября, 03:18

В Пермском крае до 4 октября прогнозируются заморозки до -5°C

До 4 октября в Прикамье ожидаются заморозки до -5°C

2 октября 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае до 4 октября прогнозируются заморозки до -5°C

На фоне снижения температуры воздуха в регионе возрастает риск техногенных пожаров.

В Пермском крае со 2 по 4 октября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 °C. Об этом предупреждает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

По причине понижения температурного фона в Прикамье увеличивается вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.

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#Пермский край#Погода#Заморозки#Безопасность дорожного движения#Прикамье#Автомобилисты
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