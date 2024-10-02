Филиал «ПМУ» в 2024 г направит 6,9 млн рублей на поддержку ветеранов

Posted 2 октября, 04:43
Published 2 октября, 04:43
Modified 2 октября, 04:46
Updated 2 октября, 04:46
Предприятие на постоянной основе оказывает финансовую помощь Совету ветеранов предприятия, в котором состоит около 400 сотрудников, вышедших на заслуженный отдых. В 2024 году объем поддержки составит 6,9 млн рублей.
Из этих средств бывшие сотрудники «ПМУ» получают единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам, а также ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы на предприятии. Для ветеранов проводится вакцинация против различных заболеваний, предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарств.
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике: Ветераны „ПМУ“ — люди очень активные. Мы гордимся их успехами в соревнованиях и конкурсах разных уровней. Бывшие сотрудники участвуют в экологических акциях предприятия, отправляются в туристические поездки, отмечают знаковые даты, репетируют в хоре. Мы со своей стороны во всем их поддерживаем.
Торжественные встречи для ветеранов «ПМУ» организуются ежегодно ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, Дню Победы, а также ко Дню пожилого человека. Этот праздник пенсионеры отметят 10 октября. Они подведут итоги работы Совета ветеранов «ПМУ» за год, в честь Года семьи в России поздравят пары с юбилейными датами свадьбы и посмотрят выступление музыкального коллектива.
Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов «ПМУ»: Выход на пенсию после многолетней работы на предприятии — это переход на новый жизненный этап, когда важно продолжить общаться с людьми и найти себе занятие по душе. Благодаря поддержке филиала «ПМУ» Совет организует мероприятия для ветеранов и помогает найти свой путь к активному долголетию.
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