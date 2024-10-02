Филиал «ПМУ» в 2024 г направит 6,9 млн рублей на поддержку ветеранов

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике: Ветераны „ПМУ“ — люди очень активные. Мы гордимся их успехами в соревнованиях и конкурсах разных уровней. Бывшие сотрудники участвуют в экологических акциях предприятия, отправляются в туристические поездки, отмечают знаковые даты, репетируют в хоре. Мы со своей стороны во всем их поддерживаем.