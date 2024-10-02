Генеральный директор Фонда развития Прикамья возглавит КРПК

Posted 2 октября, 07:16
Published 2 октября, 07:16
Modified 2 октября, 07:19
Updated 2 октября, 07:19
Глава Фонда развития Пермского края (ФРПК) Юрий Аликин станет новым генеральным директором Корпорации развития Пермского края (КРПК). Об этом сообщила газета «Звезда». По данным издания, Аликин будет совмещать два руководящих поста.
Действующий генеральный директор КРПК Иван Лоскутов занимает эту должность с 9 ноября прошлого года. Ранее он был возглавлял службу безопасности.
КРПК реализует несколько крупных проектов в Прикамье, в том числе которых капитальный ремонт зданий музея «Усадьба Голицына» и реконструкция кинотеатра «Авангард» в Березниках.
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