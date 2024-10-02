Глава Перми взял на контроль ситуацию с затоплением набережной в Закамске

Posted 2 октября, 10:51
Published 2 октября, 10:51
Modified 2 октября, 10:53
Updated 2 октября, 10:53
Причиной затопления новой набережной в Закамске могло стало повреждение водопровода во время работ подрядчика, который строит рядом жилой дом. По сообщению мэра Эдуарда Соснина, песок и грунт после прорыва смыло на набережную, газоны; забита ливневая канализация.
«На месте работают специалисты МКУ „Пермблагоустройство“, МКУ „Содержание объектов благоустройства“, „ТехДорГрупп“, ООО „Новогор-Прикамье“ и администрации Кировского района. Мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить проблему», — пояснил мэр Перми Эдуард Соснин.
При этом уборку на участке обещают начать уже сегодня, а после устранения повреждения на сетях подрядчики займутся благоустройством. Проблема не задела жилые дома, от воды отключен только ДК Кирова.
Как выяснил журналист Properm.ru, рядом идет возведение ЖК «Романтик» (Кировоградская, 28) от компании «Оникс». В пресс-службе девелопера сообщили, что «на участке строительства находятся инженерные сети „Новогора“: „Действительно, произошел прорыв. В данный момент причины выяснятся. До выяснения причин застройщик принял решение начать устранение последствий своими силами. Сейчас ведутся работы с применением техники и рабочих застройщика“.
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