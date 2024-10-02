Ключи «от прокурора». Краю нужно десятки лет, чтобы раздать сиротам положенное жилье

Так, конечно, и должно быть. Но вот со стороны краевых и муниципальных властей Прикамья все-таки хотелось бы услышать — когда эта ситуация будет, если не окончательно решена, то хотя бы значительно изменится к лучшему? Понятно, что это, в первую очередь, вопрос бюджетного финансирования. Сколько денег потребуется на ближайшую трехлетку, чтобы в Пермском крае количество детей-сирот, стоящих в очереди на квартиру, сократилось хотя бы вдвое? Сейчас, в преддверии принятия бюджета Пермского края и окружных бюджетов на 2025–2027 годы, задаться таким вопросом особенно уместно. Пока же мы имеем сумму в 6,4 млрд рублей, которую хотят выделить на ближайшие три года. Суммы, по прогнозам, должно хватить на 1,5 тыс. человек.