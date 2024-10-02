Ключи «от прокурора». Краю нужно десятки лет, чтобы раздать сиротам положенное жилье

Posted 2 октября, 19:00
Published 2 октября, 19:00
Modified 2 октября, 19:00
Updated 2 октября, 19:00
Детям-сиротам Пермского края, имеющим право на получение бесплатного жилья от государства, нередко приходится ждать ключей от собственной квартиры годами, а то и десятилетиями. Территории жалуются на нехватку средств и жилья, а краевые чиновники сетуют, что, несмотря на рост ежегодного финансирования из регионального бюджета на 10%, очередь тает слишком медленно.
Число «очередников» из числа сирот старше 18 лет на протяжении последних лет в Прикамье меняется незначительно: 2020 год — 3867 чел., 2021-й — 4187; 2022-й — 4256; 2023-й — 4177. Притом очередь растет опережающим темпом: например, в 2022 году жилье и жилищные сертификаты получили 742 человека, а пополнили список не имеющих крова над головой — более 800. На 1 ноября 2023 года счастливыми обладателями квартир стали 470 человек, вновь встали в очередь, достигнув совершеннолетия, — около 500.
При этом сертификат на жилье в январе–октябре 2023 года получили 330 сирот — всего на 25 человек больше, чем годом ранее, хотя бюджетное финансирование по программе сертификатов с 2022 года к 2023-му увеличилось с 560 до 780 млн рублей. К тому же, для получения социальной выплаты на жилье нужно соответствовать нескольким критериям, включая возраст старше 23 лет. Поэтому такой способ обретения крыши над головой подходит не всем.
С 2022 года в Прикамье разрешена покупка для детей-сирот жилья на территориях других округов региона. В 2023 году по этому пути пошли 16 муниципалитетов — 35 квартир были куплены в Перми, Пермском, Березниковском, Чайковском и Соликамском округах. Понятно, что многие очередники хотели бы переехать в Пермь и другие города — особенно из сельской местности, но городской жилфонд тоже не резиновый.
Увы, на фоне тысяч нуждающихся несколько десятков квартир погоды не сделают. Поэтому люди предпочитают не ждать, а обращаются в прокуратуру и суд. Отдельные истории попадают в СМИ и получают широкую огласку. Например, в сентябре этого года 24-летняя жительница Уинского района, которая числилась в очереди нуждающихся в жилье детей-сирот с 2014 года, после обращения в суд местного прокурора получила квартиру в Перми.
Однако и получить жилье — не всегда радость для сирот. Минувшей весной разгорелся скандал в Куеде, где в шести двухквартирных домах, купленных муниципалитетом для расселения сирот, не было воды, замерзали стены и окна, а стены были покрыты плесенью. Вмешаться опять же пришлось прокуратуре, возбудившей уголовное дело.
Иногда получить квартиры для расселения детей-сирот или обитателей аварийного жилья местным властям «помогают» скандальные ситуации с застройщиками. Делается это на уровне «дипломатических» переговоров — «на чем сошлись, тем и довольны».
Пример — нашумевшая история с домом по ул. Горького, 86 в Перми. У властей были претензии к девелоперу. Речь шла об отзыве разрешения на стройку, однако застройщик, вместо того чтобы снизить этажность, предложил пермской мэрии несколько квартир для детей-сирот (правда, не в этой новостройке, а в других домах Перми). Но в этом случае квартиры оказались, по крайней мере, пригодными для жилья.
Чаще, правда, бывает наоборот: в 2024 году трехэтажный многоквартирный дом по ул. Крылова, 55 в поселке Новые Ляды, куда заселили детей-сирот, признали аварийным. Здание разваливалось едва ли не на глазах. Притом возвели его не в эпоху ранней индустриализации, заметьте, а всего шесть лет назад — в 2018 году. Поселковый скандал в Прикамье достиг столицы: глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.
Не забыли пермяки и происшествие 2014 года, когда более 150 детей-сирот, получив жилье на ул. Исхакова и ул. Журналиста Дементьева, к изумлению своему обнаружили, что дома не подключены ни к воде, ни к канализации. К сетям жилье подключили только в 2016 году. Но на этом их бедствия не закончились: выяснилось, что в домах сыро, по стенам ползет плесень, звукоизоляция остается пустой мечтой, а в стенах появились и растут трещины. Фирма-застройщик — ООО ТПФ «Пассаж-1», которая возводила дома, и ее руководство, впрочем, избежали ответственности — компания была признана банкротом в 2016 году и навсегда исчезла из жизни и анналов строительной истории Прикамья.
В 2023 году прокурорами Прикамья в суды было направлено 120 заявлений относительно защиты жилищных прав детей-сирот, из них о выделении жилья детям-сиротам — 104. Рассмотрено, в том числе прекращено, дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора (с учетом исков, направленных в 2022 году) — 111, включая 103 о предоставлении сиротам жилья.
В первом полугодии 2024 года прокурорами направлено 49 заявлений в сфере защиты жилищных прав детей-сирот, львиная доля из них, опять же, о предоставлении жилых помещений — 42. Рассмотрено и удовлетворено 49, из них 47 касались обеспечения жильем.
Например, Березниковский городской суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры, обязав городскую администрацию выделить сироте благоустроенное жилье на территории города. Решение суда исполнено, жилье предоставлено по договору найма.
По информации службы судебных приставов (ГУФССП России по Пермскому краю), в 2023 году на исполнении находилось 393 исполнительных производства о предоставлении жилья детям-сиротам (2022 год — 399). Окончены исполнением в прошлом году 198 производств (2022 год — 130). Из них фактически исполнено 151 исполнительное производство (2022 год — 100).
Создается впечатление, что муниципальные власти специально «ждут» исков прокуратуры и судебных решений, чтобы выдать ключи от квартир нуждающимся землякам. Это напоминает истории с домами, которые признаются аварийными только в судебном порядке, по искам прокуратуры и благодаря активной позиции жильцов, не желающих ждать, пока на них начнут сыпаться потолки.
Решать вопрос с квартирами для детей-сирот точечно, по мере возникновения проблем (точнее, исков) местным властям, видимо, проще. Вплоть до того, что некоторые округа возвращают субвенции на жилье для сирот, которые им дает край. Например, в начале 2024 года в Министерство строительства поступили заявки на возврат остатков неиспользованных средств 2023 года от 18 муниципалитетов Пермского края на сумму свыше 44 млн рублей.
Прокуратура исправно и планомерно делает свою работу. «Восстановление прав детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями путем обращения с исковым заявлением в суд является одной из наиболее эффективных мер прокурорского реагирования, работа в данном направлении будет продолжена», — заверяют в надзорном органе.
Так, конечно, и должно быть. Но вот со стороны краевых и муниципальных властей Прикамья все-таки хотелось бы услышать — когда эта ситуация будет, если не окончательно решена, то хотя бы значительно изменится к лучшему? Понятно, что это, в первую очередь, вопрос бюджетного финансирования. Сколько денег потребуется на ближайшую трехлетку, чтобы в Пермском крае количество детей-сирот, стоящих в очереди на квартиру, сократилось хотя бы вдвое? Сейчас, в преддверии принятия бюджета Пермского края и окружных бюджетов на 2025–2027 годы, задаться таким вопросом особенно уместно. Пока же мы имеем сумму в 6,4 млрд рублей, которую хотят выделить на ближайшие три года. Суммы, по прогнозам, должно хватить на 1,5 тыс. человек.
По информации Минстроя Прикамья, в 2023 году на приобретение или строительство жилья для детей-сирот в регионе было выделено более 822 млн рублей, включая 208 млн федеральных ассигнований. На 1 января 2024 года приобретено 349 жилых помещений (план на 2023-й — 270 квартир). Нетрудно посчитать, что при таких темпах даже 4 тыс. очередников, числившихся на конец прошлого года, придется обеспечивать жильем еще лет 10–11. Если, конечно, в разы не увеличатся бюджетные ассигнования: в 2024 году на приобретение одной квартиры требуется 3 млн 440 тыс. рублей, значит, для обеспечения квартирами 4 тыс. очередников потребуется порядка 14 млрд рублей.
Анатолий Москвин для Properm.ru.
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