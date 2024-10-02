На линию в Перми не будут выходить новые трамваи

Posted 2 октября, 11:45
Published 2 октября, 11:45
Modified 2 октября, 11:47
Updated 2 октября, 11:47
Сегодня, 2 октября, на линию вышли последние шесть трамвайных вагонов из новой партии, предназначенной для Перми. Как сообщают в мэрии, все 44 новых трамвая работают на линии, что позволило снизить средний возраст пермского трамвая с 15,7 до 8,4 лет.
За последние пять лет в наш город поступило 68 новых современных трамваев, 44 из них — в рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста Регионы Пермь» по обновлению системы городского электротранспорта, которое было подписано в ноябре 2022 года. Вся запланированная партия из 44 новых трамваев была поставлена ранее запланированного срока.
ООО «Группа Мовиста» занимается обновлением трамвайной системы в Курске, Липецке, Перми, Ярославле, Екатеринбурге и Уфе. К примеру, в ноябре 2022 года пермские власти заключили концессионное соглашение с дочерней компанией «Группы Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь». Компания обязана до 2025 года включительно отремонтировать 35 км путей и депо, а также семь тяговых подстанций и поставить в город 44 новых трамвая.
Впрочем, новости есть и в деле «Мовисты» судах. Так, на днях мужа бывшей главы департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных Степана Черемных отправили в СИЗО. Информация появилась на сайте официального портала судов общей юрисдикции Москвы. Басманный суд вынес решение о помещении под стражу 17 сентября. Степана Черемных подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Речь идет об уголовном деле по модернизации транспорта в Ярославле. Татьяна Черемных является одним из ключевых фигурантов. Супруга отправили под стражу до 16 ноября, чтобы не смог связаться с другими участками процесса.
В громком уголовном деле о взятке за передачу федеральной транспортной компании «Мовиста» трамвайной (20 млрд рублей) и автобусной (55 млрд рублей) концессий в Ярославле появились новые эпизоды и новые фигуранты.
Еще одной новой фигуранткой стала заместитель генерального директора по персоналу ООО «Группа Мовиста» и ООО «Мовиста регионы» Светлана Токарева, которой предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, она также арестована.
Всего же с уголовным делом в отношении Татьяны Черемных и директора компании «Мовиста Регионы» Александра Советникова (обвиняется в даче взятки) соединено еще восемь дел, возбужденных в период с 23 мая 2023 года по 16 апреля 2024 года. Расследования касаются как взяточничества, так и ограничения конкуренции (ст. 178 Уголовного кодекса РФ), превышения должностных полномочий (ст. 286 УК) и злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК). Уголовное дело передано в Главное следственное управление СКР 23 мая 2024 года, срок следствия продлен до 23 ноября.
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