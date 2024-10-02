На линию в Перми не будут выходить новые трамваи

Всего же с уголовным делом в отношении Татьяны Черемных и директора компании «Мовиста Регионы» Александра Советникова (обвиняется в даче взятки) соединено еще восемь дел, возбужденных в период с 23 мая 2023 года по 16 апреля 2024 года. Расследования касаются как взяточничества, так и ограничения конкуренции (ст. 178 Уголовного кодекса РФ), превышения должностных полномочий (ст. 286 УК) и злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК). Уголовное дело передано в Главное следственное управление СКР 23 мая 2024 года, срок следствия продлен до 23 ноября.