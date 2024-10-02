На пожаре в Очерском округе Прикамья погиб человек

Posted 2 октября, 06:49
Published 2 октября, 06:49
Modified 2 октября, 06:52
Updated 2 октября, 06:52
Вчера, 1 октября, в ходе пожара в Очерском округе погиб человек. Помимо этого, пострадал еще один человек. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 19:11. На место вызова приехали силы и средства в количестве 24 человек и семи единиц пожарной техники. Выяснилось, что происходит горение крыши и стен жилого дома.
Самостоятельно удалось эвакуироваться двум людям. Площадь пожара составила 168 кв. м. Локализовано горение было в 19:38, ликвидировано в 19:53. Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Проводится проверка.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]