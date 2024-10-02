На пожаре в Очерском округе Прикамья погиб человек

Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 19:11. На место вызова приехали силы и средства в количестве 24 человек и семи единиц пожарной техники. Выяснилось, что происходит горение крыши и стен жилого дома.



Самостоятельно удалось эвакуироваться двум людям. Площадь пожара составила 168 кв. м. Локализовано горение было в 19:38, ликвидировано в 19:53. Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.