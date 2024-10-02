properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 06:49

Published 2 октября, 06:49

Modified 2 октября, 06:52

Updated 2 октября, 06:52

На пожаре в Очерском округе Прикамья погиб человек

На пожаре в Очерском округе Прикамья погиб человек

2 октября 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Эвакуация
По факту инцидента сотрудниками ГУ МЧС проводится проверка.

Вчера, 1 октября, в ходе пожара в Очерском округе погиб человек. Помимо этого, пострадал еще один человек. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 19:11. На место вызова приехали силы и средства в количестве 24 человек и семи единиц пожарной техники. Выяснилось, что происходит горение крыши и стен жилого дома.

Самостоятельно удалось эвакуироваться двум людям. Площадь пожара составила 168 кв. м. Локализовано горение было в 19:38, ликвидировано в 19:53. Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Проводится проверка.

Читайте также:
Этой ночью в Прикамье дотла сгорели два домаВ Прикамье на пожаре погибли четыре человекаВ поселке Серебрянка Гайнского округа сработала пожарная тревога
#Происшествия#Пожар#Эвакуация#Проверка#Прикамье#Пожарная техника#МЧС России#Ликвидация пожара#Очерский округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика