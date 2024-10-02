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Posted 2 октября, 13:01

Published 2 октября, 13:01

Modified 2 октября, 13:03

Updated 2 октября, 13:03

В ДТП с 11 автомобилями около Перми пострадали 3 человека

На трассе около Перми столкнулось 11 автомобилей

2 октября 2024, 13:01
Фото: ГАИ Пермского края

В ДТП с 11 автомобилями около Перми пострадали 3 человека

Сюжет
Дтп
В столкновении пострадали три человека.

На трассе Пермь-Краснокамск произошло массовое ДТП. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, столкнулись 11 автомобилей.

Около 9 часов утра на автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» со стороны ул. Калинина в направлении ул. Светлогорская двигался грузовой автомобиль MAN, под управлением 37-летнего водителя, который на 1086 км автодороги не учел метеорологические условия, выбрал небезопасную скорость. В результате он допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», что впоследствии спровоцировало массовое ДТП.

В ДТП три человека получили травмы, автомобили получили механические повреждения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке восстановлено.

Вчера, 1 октября, в Нытвенском городском округе произошло смертельное ДТП. В нем погиб один человек, а еще двое –травмированы, сообщают в краевой Госавтоинспекции.

#Происшествия#Дтп#Пермь#Массовое ДТП
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