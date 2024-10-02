На трассе около Перми столкнулось 11 автомобилей

Около 9 часов утра на автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» со стороны ул. Калинина в направлении ул. Светлогорская двигался грузовой автомобиль MAN, под управлением 37-летнего водителя, который на 1086 км автодороги не учел метеорологические условия, выбрал небезопасную скорость. В результате он допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», что впоследствии спровоцировало массовое ДТП.