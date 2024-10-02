Общаются хвостами. В Пермь приехали обезьянки-капуцины

«Бурые капуцины относятся к приматам семейства цепкохвостых, обитающих на территории Южной Америки. Они известны своими двумя рогоподобными хохолками, которые украшают животных. У малышей их обычно нет, появляются хохолки у взрослых особей. Эти капуцины являются одними из самых крупных представителей своего семейства. Их шерсть имеет тёмно-коричневый или чёрный окрас, а на щеках и лбу есть белые пятна», — говорят в Пермском зоопарке.