Общаются хвостами. В Пермь приехали обезьянки-капуцины

Posted 2 октября, 11:06
Published 2 октября, 11:06
Modified 2 октября, 11:08
Updated 2 октября, 11:08
Два бурых капуцина приехали в Пермский зоопарк из Ижевска. Они умеют общаться с помощью своих хвостов.
Двух годовалых обезьянок зовут Гэрри и Бобби. Их поселили в павильоне «Экзотические животные». Самцы ловко ползают по декорациям вольера — канатам, веткам и полкам. Больше всего они любят наблюдать за уборкой в соседнем вольере.
«Бурые капуцины относятся к приматам семейства цепкохвостых, обитающих на территории Южной Америки. Они известны своими двумя рогоподобными хохолками, которые украшают животных. У малышей их обычно нет, появляются хохолки у взрослых особей. Эти капуцины являются одними из самых крупных представителей своего семейства. Их шерсть имеет тёмно-коричневый или чёрный окрас, а на щеках и лбу есть белые пятна», — говорят в Пермском зоопарке.
Капуцины — маленькие обезьянки, длинна их тела — 30-35 см. Взрослые особи весят от 1,3 до 4,8 кг, но масса крупных самцов может доходить до 6,8 кг. Бурые капуцины умеют сворачивать хвост плотным колечком.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]