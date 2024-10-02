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Posted 2 октября, 11:06

Published 2 октября, 11:06

Modified 2 октября, 11:08

Updated 2 октября, 11:08

Общаются хвостами. В Пермь приехали обезьянки-капуцины

Общаются хвостами. В Пермь приехали обезьянки-капуцины

2 октября 2024, 11:06
Фото: Пермский зоопарк
Приматы приехали из Ижевского зоопарка.

Два бурых капуцина приехали в Пермский зоопарк из Ижевска. Они умеют общаться с помощью своих хвостов.

Двух годовалых обезьянок зовут Гэрри и Бобби. Их поселили в павильоне «Экзотические животные». Самцы ловко ползают по декорациям вольера — канатам, веткам и полкам. Больше всего они любят наблюдать за уборкой в соседнем вольере.

«Бурые капуцины относятся к приматам семейства цепкохвостых, обитающих на территории Южной Америки. Они известны своими двумя рогоподобными хохолками, которые украшают животных. У малышей их обычно нет, появляются хохолки у взрослых особей. Эти капуцины являются одними из самых крупных представителей своего семейства. Их шерсть имеет тёмно-коричневый или чёрный окрас, а на щеках и лбу есть белые пятна», — говорят в Пермском зоопарке.

Капуцины — маленькие обезьянки, длинна их тела — 30-35 см. Взрослые особи весят от 1,3 до 4,8 кг, но масса крупных самцов может доходить до 6,8 кг. Бурые капуцины умеют сворачивать хвост плотным колечком.

Видео: Пермский зоопарк.
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#Видео#Животные#Пермский зоопарк
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