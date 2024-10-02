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Posted 2 октября, 07:24

Published 2 октября, 07:24

Modified 2 октября, 07:26

Updated 2 октября, 07:26

Штаб-квартира ООО «Газпром транс­газ Чайковский» может переехать в Пермь

Офис главной «дочки» «Газпрома» в Пермском крае может переехать из Чайковского

2 октября 2024, 07:24
Фото: 1MI

Штаб-квартира ООО «Газпром транс­газ Чайковский» может переехать в Пермь

Сюжет
Чайковский
О сроках и месте строительства нового офиса ничего общего.

Офис главной «дочки» «Газпрома» в Пермском крае может переехать из Чайковского в региональный центр. Сроки строительства и место размещения новой штаб-квартиры ООО «Газпром транс­газ Чайковский» пока неизвестны, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Рассмотреть возможность переезда «Газпром транс­газ Чайковский» в Пермь предложили краевые власти. Этот вопрос «находится на обсуждении руководителей компании», сообщает издание.

Место и сроки строительства новой штаб-квартиры еще неизвестны. Однако, по данным источников, офис могут возвести в районе Товарного двора за железнодорожным вокзалом Пермь II в Дзержинском районе. Там планируется разместить около 600 сотрудников.

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#Пермь#Чайковский#Газпром
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