По всей России воруют кенгуру. Угрожает ли что-то Пермскому зоопарку?

Posted 2 октября, 06:47
Published 2 октября, 06:47
Modified 2 октября, 06:49
Updated 2 октября, 06:49
Из российских зоопарков массово крадут кенгуру. В течение недели в Ярославской и Калужской областей пропали три кенгуренка. Воры срезают забор и выносят малышей сумчатых. В Пермском зоопарке Properm.ru рассказали, совершались ли у нас попытки кражи животных.
Телеграм-канал Mash опубликовал фоторобот подозреваемого похитителя кенгуру из зоопарков в Калуге и Ярославле. По данным издания, этого человека видели везде, где исчезали животные. Отмечается, что на месте происшествия были обнаружены сачок и палки.
Депутаты Государственной Думы требуют немедленно разобраться с происходящим. Как сообщает телеграм-канал SHOT, ими был направлен запрос в полицию о привлечении вора к максимальной ответственности — до 5 лет лишения свободы, в случае если хоть один кенгурёнок пострадает.
«Для зоопарка похищенное животное — имущество. Если с этим животным по ходу дела что-то случится, например в результате неправильного содержания кенгуру погибнет, то там добавится вторая статья. Помимо хищения, там будет ещё жестокое обращение с животными. Тогда это до 5 лет лишения свободы», — заявил депутат Владимир Бурматов.
Тем временем в российских зоопарках усиливают меры безопасности.
В Пермском зоопарке корреспонденту Properm.ru сообщили, что попыток украсть малышей сумчатых еще не наблюдалось. Напомним, что летом текущего года в зоопарк завезли редких рыжих кенгуру, которых впоследствии назвали в честь героев из «Гарри Поттера» Роном и Джинни.
Животных перевели в уличный вольер по соседству с гималайскими тарами. Сейчас зоопарк является одним из трех обладателей больших рыжих кенгуру среди зоопарков страны. Этот вид кенгуру также проживает в Нижегородском и Крымском зоопарках.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]