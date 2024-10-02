properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 06:47

Published 2 октября, 06:47

Modified 2 октября, 06:49

Updated 2 октября, 06:49

По всей России воруют кенгуру. Угрожает ли что-то Пермскому зоопарку?

По всей России воруют кенгуру. Угрожает ли что-то Пермскому зоопарку?

2 октября 2024, 06:47
Фото: ideogram.ai
Сюжет
Госдума
За неделю российские зоопарки лишились трех кенгурят.

Какие зоопарки в России уже остались без кенгуру

Из российских зоопарков массово крадут кенгуру. В течение недели в Ярославской и Калужской областей пропали три кенгуренка. Воры срезают забор и выносят малышей сумчатых. В Пермском зоопарке Properm.ru рассказали, совершались ли у нас попытки кражи животных.

Телеграм-канал Mash опубликовал фоторобот подозреваемого похитителя кенгуру из зоопарков в Калуге и Ярославле. По данным издания, этого человека видели везде, где исчезали животные. Отмечается, что на месте происшествия были обнаружены сачок и палки.

Фото: Mash

Что говорят в Госдуме

Депутаты Государственной Думы требуют немедленно разобраться с происходящим. Как сообщает телеграм-канал SHOT, ими был направлен запрос в полицию о привлечении вора к максимальной ответственности — до 5 лет лишения свободы, в случае если хоть один кенгурёнок пострадает.

«Для зоопарка похищенное животное — имущество. Если с этим животным по ходу дела что-то случится, например в результате неправильного содержания кенгуру погибнет, то там добавится вторая статья. Помимо хищения, там будет ещё жестокое обращение с животными. Тогда это до 5 лет лишения свободы», — заявил депутат Владимир Бурматов.

Тем временем в российских зоопарках усиливают меры безопасности.

А что с Пермским зоопарком?

В Пермском зоопарке корреспонденту Properm.ru сообщили, что попыток украсть малышей сумчатых еще не наблюдалось. Напомним, что летом текущего года в зоопарк завезли редких рыжих кенгуру, которых впоследствии назвали в честь героев из «Гарри Поттера» Роном и Джинни.

Фото: Пермский зоопарк

Животных перевели в уличный вольер по соседству с гималайскими тарами. Сейчас зоопарк является одним из трех обладателей больших рыжих кенгуру среди зоопарков страны. Этот вид кенгуру также проживает в Нижегородском и Крымском зоопарках.

Читайте также:
Пермский зоопарк поделился видео с забавами детенышей снежных барсовВ зоопарке Перми рассказали, как назвали двух детенышей снежного барсаПенсионеры смогут посмотреть на зверей в Пермском зоопарке бесплатно
#Животные#Госдума#Воровство#Россия#Зоопарк#Безопасность#Меры безопасности#Преступность#Пермский зоопарк#Кенгуру
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика