По всей России воруют кенгуру. Угрожает ли что-то Пермскому зоопарку?

Депутаты Государственной Думы требуют немедленно разобраться с происходящим. Как сообщает телеграм-канал SHOT, ими был направлен запрос в полицию о привлечении вора к максимальной ответственности — до 5 лет лишения свободы, в случае если хоть один кенгурёнок пострадает.