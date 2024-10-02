«Пятерочке» грозит штраф за рекламу путевок в Турцию

Posted 2 октября, 08:04
Published 2 октября, 08:04
Modified 2 октября, 08:11
Updated 2 октября, 08:11
Сети магазинов «Пятерочка» (ООО «АГРОТОРГ») грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Соответствующее дело по результатам проверки заявления от покупателя завели в пермском УФАС, сообщает пресс-служба ведомства.
В обращении пермяка указано, что летом 2024 года в магазине «Пятерочка» проводилась рекламная акция, в рамках которой за покупки от 600 рублей участники могли получить одну из пяти путевок в Турцию. Кроме того выдавались скретч-карты с гарантированными призами. Информация об акции размещалась на чеке.
Однако когда заявитель пытался зарегистрировать чек на сайте магазина «Пятерочка», информация о покупке в базе отсутствовала. Безуспешными оказались и неоднократные попытки регистрации чека директором магазина «Пятерочка», к которому обратился покупатель.
В отношении рекламодателя ООО «АГРОТОРГ» сейчас проводится проверка. Рассмотрение дела назначено на 15 октября 2024 года.
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