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Posted 2 октября, 08:04

Published 2 октября, 08:04

Modified 2 октября, 08:11

Updated 2 октября, 08:11

УФАС возбудило дело в отношении «Пятерочки» из-за нарушения закона о рекламе

«Пятерочке» грозит штраф за рекламу путевок в Турцию

2 октября 2024, 08:04
Фото: 1MI

УФАС возбудило дело в отношении «Пятерочки» из-за нарушения закона о рекламе

Сюжет
Уфас
Покупатели не могли зарегистрировать чеки для участия в акции от магазина.

Сети магазинов «Пятерочка» (ООО «АГРОТОРГ») грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. Соответствующее дело по результатам проверки заявления от покупателя завели в пермском УФАС, сообщает пресс-служба ведомства.

В обращении пермяка указано, что летом 2024 года в магазине «Пятерочка» проводилась рекламная акция, в рамках которой за покупки от 600 рублей участники могли получить одну из пяти путевок в Турцию. Кроме того выдавались скретч-карты с гарантированными призами. Информация об акции размещалась на чеке.

Однако когда заявитель пытался зарегистрировать чек на сайте магазина «Пятерочка», информация о покупке в базе отсутствовала. Безуспешными оказались и неоднократные попытки регистрации чека директором магазина «Пятерочка», к которому обратился покупатель.

В отношении рекламодателя ООО «АГРОТОРГ» сейчас проводится проверка. Рассмотрение дела назначено на 15 октября 2024 года.

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