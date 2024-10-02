«Пятерочке» грозит штраф за рекламу путевок в Турцию

В обращении пермяка указано, что летом 2024 года в магазине «Пятерочка» проводилась рекламная акция, в рамках которой за покупки от 600 рублей участники могли получить одну из пяти путевок в Турцию. Кроме того выдавались скретч-карты с гарантированными призами. Информация об акции размещалась на чеке.