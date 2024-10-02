«Пятёрочка» начала дарить школьникам подарки за хорошие оценки

Posted 2 октября, 12:04
Published 2 октября, 12:04
Modified 2 октября, 12:06
Updated 2 октября, 12:06
Акция проводится во всех магазинах сети с 1 по 28 октября.
По условиям акции школьник может предъявить на кассе дневник с хотя бы одной оценкой «отлично» и получить за это 20-процентную скидку на круассаны, печенье, маффины и напитки от собственных торговых марок ретейлера.
Также при покупке от 600 рублей в чеке с картой лояльности «Х5 Клуб» или товаров партнеров компании можно участвовать в розыгрыше сертификатов на покупку детской одежды, спортивных товаров, гаджетов для учебы: ноутбука, планшета, принтера и т. д. Стать участником может любой покупатель, а розыгрыши проводятся еженедельно в период действия акции. Для участия необходимо зарегистрировать чек на сайте акции.
Чтобы побороться за 1 миллион рублей на благоустройство школы, необходимо участвовать в новом челлендже в соцсетях «ВКонтакте» и TikTok. Пользователи гарантированно получат сертификаты в Roblox или подписку на «СберОбразование». Среди самых активных участников будет разыграно пять денежных призов на благоустройство школы: от 100 тысяч до 1 миллиона рублей (общий призовой фонд составляет 2,1 млн рублей).
Для участия в конкурсе нужно записать видеообзор на свой школьный рюкзак или сделать фотораскладку с его содержимым; опубликовать снятый контент в личном аккаунте с хештегами #ЧтовМоёмРюкзаке и #ВШколусПятёрочкой. Затем надо отправить публикацию в группу поддержки «Пятёрочки» во «ВКонтакте» с кодовым словом «Рюкзак».
Всю информацию об условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдаче призов можно узнать на сайте.
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