Растение-убийца из Америки атаковало Пермь

Posted 2 октября, 06:47
Published 2 октября, 06:47
Modified 2 октября, 06:49
Updated 2 октября, 06:49
Пермякам угрожает одно из самых опасных и аллергенных растений в мире — амброзия полыннолистная. Сорняк захватил участки на овощном рынке в Заостровке, на части ул. Мира, Советской Армии и Чайковского, а также некоторые участки Черняевского леса, сообщает МКУ «Городское зеленое строительство» Перми.
Амброзия пришла с Американского континента и начала распространятся в СССР в 60-70-х годах прошлого века. Сорняк хорошо переносит затопление, а при скашивании дает еще больше побегов.
Высота амброзии может достичь 180 см, а корень проникает в почву на глубину 4 м. Растение может давать до 40 тысяч семян, а ее пыльца способна анафилактический шок или отек Квинке.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]