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Posted 2 октября, 06:47

Published 2 октября, 06:47

Modified 2 октября, 06:49

Updated 2 октября, 06:49

Черняевский лес и рынок в Заостровке Перми атаковал опасный сорняк из Америки

Растение-убийца из Америки атаковало Пермь

2 октября 2024, 06:47
Фото: МКУ «Городское зеленое строительство» г. Пермь / Vk

Черняевский лес и рынок в Заостровке Перми атаковал опасный сорняк из Америки

Амброзия полыннолистная может вызвать отек Квинке.

Пермякам угрожает одно из самых опасных и аллергенных растений в мире — амброзия полыннолистная. Сорняк захватил участки на овощном рынке в Заостровке, на части ул. Мира, Советской Армии и Чайковского, а также некоторые участки Черняевского леса, сообщает МКУ «Городское зеленое строительство» Перми.

Амброзия пришла с Американского континента и начала распространятся в СССР в 60-70-х годах прошлого века. Сорняк хорошо переносит затопление, а при скашивании дает еще больше побегов.

Высота амброзии может достичь 180 см, а корень проникает в почву на глубину 4 м. Растение может давать до 40 тысяч семян, а ее пыльца способна анафилактический шок или отек Квинке.

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#Природа#Черняевский лес#Аллергия#Растения#Сорняк
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