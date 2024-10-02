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Posted 2 октября, 09:22

Published 2 октября, 09:22

Modified 2 октября, 09:24

Updated 2 октября, 09:24

Сотрудник «Азота» стал призером конкурса видеороликов «Земля открытий»

Сотрудник «Азота» стал призером конкурса видеороликов «Земля открытий»

2 октября 2024, 09:22
На конкурс поступило более 300 заявок со всей страны.

Работа сотрудника пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ Владимира Шерстобитова стала победителем в номинации „Моя земля открытий. Личная история“ в конкурсе видеороликов фестиваля геобрендов „Земля открытий“, который входит в серию региональных мероприятий национальной премии в области развития общественных связей „Серебряный Лучник“.

В этом году на конкурс поступило 313 заявок от участников из 45 регионов страны. Азотчик представил видео, снятое к одной из серий проекта «Лица завода» об операторе ДПУ агрегата аммиака №1 производства аммиака.

Проект «Фото с вершины. Ветлан» — победитель в номинации «Моя земля открытий. Личная история» конкурса видеороликов Фестиваля геобрендов «Земля открытий»:Проект «Фото с вершины. Ветлан» — победитель в номинации «Моя земля открытий. Личная история» конкурса видеороликов Фестиваля геобрендов «Земля открытий»:
Проект «Фото с вершины. Ветлан» — победитель в номинации «Моя земля открытий. Личная история» конкурса видеороликов Фестиваля геобрендов «Земля открытий»:

Конкурс «Земля открытий» направлен на укрепление медийных образов административных регионов на федеральном уровне, отбор идей и создание концепций брендов национальных территорий. Одной из целей конкурса является создание коллекции лучших видеопрезентаций территорий России.

Владимир Шерстобитов работает в филиале «Азот» семь лет. Проекты пресс-службы предприятия, созданные при его участии, регулярно становятся призерами и победителями региональных, федеральных и международных конкурсов в области корпоративных коммуникаций и общественных связей.

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