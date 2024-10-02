Сотрудник «Азота» стал призером конкурса видеороликов «Земля открытий»

Posted 2 октября, 09:22
Published 2 октября, 09:22
Modified 2 октября, 09:24
Updated 2 октября, 09:24
Работа сотрудника пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ Владимира Шерстобитова стала победителем в номинации „Моя земля открытий. Личная история“ в конкурсе видеороликов фестиваля геобрендов „Земля открытий“, который входит в серию региональных мероприятий национальной премии в области развития общественных связей „Серебряный Лучник“.
В этом году на конкурс поступило 313 заявок от участников из 45 регионов страны. Азотчик представил видео, снятое к одной из серий проекта «Лица завода» об операторе ДПУ агрегата аммиака №1 производства аммиака.
Конкурс «Земля открытий» направлен на укрепление медийных образов административных регионов на федеральном уровне, отбор идей и создание концепций брендов национальных территорий. Одной из целей конкурса является создание коллекции лучших видеопрезентаций территорий России.
Владимир Шерстобитов работает в филиале «Азот» семь лет. Проекты пресс-службы предприятия, созданные при его участии, регулярно становятся призерами и победителями региональных, федеральных и международных конкурсов в области корпоративных коммуникаций и общественных связей.
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