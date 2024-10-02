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Posted 2 октября, 12:08

Published 2 октября, 12:08

Modified 2 октября, 12:11

Updated 2 октября, 12:11

Стало известно, увидят ли пермяки 2 октября Солнечное затмение

Стало известно, увидят ли пермяки 2 октября Солнечное затмение

2 октября 2024, 12:08
Фото: ideogram.ai
Природное явление начнется в 18:42 по мск.

Сегодня, 2 октября в 15:42 GMT (в 18:42 МСК), начнется Солнечное затмение. Кольцеобразная фаза начнётся в 16:50 GMT и достигнет максимума в 18:45 GMT. Фаза «огненного кольца» продлится до 7,5 минут, это зависит от местонахождения наблюдателя.

Руководитель астрономического клуба «Астроклуб» Сергей Полищук сообщил корреспонденту Properm.ru, что, к сожалению, пермяки не смогут увидеть природное явления. Наблюдать солнечное затмение можно будет в Чили, Аргентине и акватории Тихого океана.

Солнечное затмение — это природное явление, когда Луна перекрывает Солнце, либо полностью, либо частично, что приводит к блокировке солнечного света на поверхности Земли. Уровень затемнения солнечного диска зависит от конкретного положения Луны и места, с которого наблюдается явление. Важно отметить, что солнечные затмения всегда происходят во время новолуния, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем.

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#Астрономия#Солнечное затмение#Астроклуб#Природные явления
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