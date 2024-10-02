Стоимость строительства многофункциональной арены в Перми снизилась на 150 миллионов

Posted 2 октября, 03:45
Published 2 октября, 03:45
Modified 2 октября, 03:47
Updated 2 октября, 03:47
Стоимость возведения многофункциональной арены в Дзержинском районе Перми уменьшилась на 150 млн рублей, со 20,5 млрд до 20,35 млрд рублей. Информация об этом появилась проекте Адресной инвестиционной программы Пермского края.
Согласно приведенному документу, реализация проекта будет проходить за счет краевого бюджета и средств концессионера. В течение 2024 года в проект будет направлено 12,54 млрд рублей, 2025 года — 3,84 млрд рублей, 2026 года — 3,82 млрд рублей. В региональной Адресной инвестпрограмме прошлого года строительство арены оценивалось в 20,5 млрд рублей.
Арену планируется построить до 2026 года. Объект будет представлять собой шестиэтажное здание высотой 45,5 м, размер игрового поля составит 36×66 м. Фасад здания представит декоративная оболочка из ромбовидных элементов, похожих на раскрытые «чешуйки» кедровой шишки. Проект спортивной арены разработан Градостроительным институтом пространственного моделирования и развития «Мирпроект» по заказу «Управления капитального строительства Пермского края».
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