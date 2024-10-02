Стоимость строительства многофункциональной арены в Перми снизилась на 150 миллионов

Согласно приведенному документу, реализация проекта будет проходить за счет краевого бюджета и средств концессионера. В течение 2024 года в проект будет направлено 12,54 млрд рублей, 2025 года — 3,84 млрд рублей, 2026 года — 3,82 млрд рублей. В региональной Адресной инвестпрограмме прошлого года строительство арены оценивалось в 20,5 млрд рублей.