Ученые выяснили, как загрязнение воздуха влияет на детский мозг

Posted 2 октября, 09:34
Published 2 октября, 09:34
Modified 2 октября, 09:34
Updated 2 октября, 09:34
Ученые, опубликовавшие своё исследование в Developmental Cognitive Neuroscience, отмечают, что дети и подростки более уязвимы к воздействию загрязнения воздуха, так как их мозг и тело продолжают развиваться. Помимо этого, дети проводят больше времени на улице, и их организм поглощает больше вредных веществ по отношению к массе тела. Анализируя несколько исследований, специалисты пришли к выводу, что на развитие детского мозга влияет даже уровень загрязнения, не превышающий стандарты качества воздуха. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Особенность данной статьи в том, что она посвящена именно детям. Учёные проанализировали данные сорока исследований с разных континентов, которые включали в себя измерения уровня загрязнения воздуха и состояние мозга детей в разном возрасте. Эти исследования отличались способом измерения различий в состоянии мозга. Одни использовали сканирование, другие изучали уровень химических соединений, а третьи искали опухоли в мозге и ЦНС.
При этом в каждом исследовании было проведено измерение уровня загрязнения воздуха в районе проживания ребенка. Учёные выяснили, что различия в мозге детей есть не только в местах с сильным загрязнением воздуха, но и в тех, где уровень загрязнения соответствует стандартам.
Авторы работы также дали некоторые рекомендации по защите детей от воздействия загрязненного воздуха. Среди прочего они предложили выделять средства на установку воздушных фильтров в школах и домах, которые располагаются рядом с шоссе.
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