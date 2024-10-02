Ученые выяснили, как загрязнение воздуха влияет на детский мозг

Ученые, опубликовавшие своё исследование в Developmental Cognitive Neuroscience, отмечают, что дети и подростки более уязвимы к воздействию загрязнения воздуха, так как их мозг и тело продолжают развиваться. Помимо этого, дети проводят больше времени на улице, и их организм поглощает больше вредных веществ по отношению к массе тела. Анализируя несколько исследований, специалисты пришли к выводу, что на развитие детского мозга влияет даже уровень загрязнения, не превышающий стандарты качества воздуха. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.