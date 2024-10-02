«Уралхим» и «Уралкалий» вновь заняли лидирующие позиции в двух ESG-индексах

Posted 2 октября, 07:50
Published 2 октября, 07:50
Modified 2 октября, 07:52
Updated 2 октября, 07:52
РБК и рейтинговое агентство НКР представили ежегодный ренкинг компаний, сформированный на основании оценки их ESG-профиля. Ключевые активы Группы «Уралхим» — АО «ОХК „Уралхим“ и ПАО „Уралкалий“ — вошли в высшую группу ESG-индекса.
В 2024 году в итоговом списке представлены 117 компаний из разных отраслей. Для расчета индекса использовались данные, полученные в результате анкетирования. В зависимости от набранных баллов компании распределялись между тремя уровнями соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам: средний, выше среднего, высокий.
Среди факторов, которые учитывались при составлении индекса — показатели выбросов вредных веществ в окружающую среду; действия, направленные на сохранение и приумножение природных ресурсов; соблюдение трудовых норм и требований законодательства в области защиты прав сотрудников; благотворительная деятельность; наличие документов, регламентирующих устойчивое развитие компании и другие.
„Уралхим“ и „Уралкалий“ уделяют значительное внимание ESG-повестке. Компании ведут активную работу по развитию корпоративной культуры и этики, соблюдению прав человека, сохранению биоразнообразия и повышению энергоэффективности. Особое внимание также уделяется обеспечению достойных условий труда для сотрудников: расширяются профориентационные программы, укрепляется взаимодействие с образовательными организациями для привлечения молодых специалистов.
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