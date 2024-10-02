В Чусовском округе Прикамья девочка три километра шла пешком до школьного автобуса

Женщина обратилась во время прямого эфира к главе Чусовского городского округа Сергею Белову. Она рассказала, что ее дочка ходит пешком из деревни Антыбары до дороги, чтобы сесть на школьный автобус до деревни Верхнее Калино. По пути нет ни освещения, ни укрытия от непогоды.