В Чусовском округе Прикамья девочка три километра шла пешком до школьного автобуса

Posted 2 октября, 09:49
Published 2 октября, 09:49
Modified 2 октября, 09:51
Updated 2 октября, 09:51
В Чусовском округе Пермского края школьница была вынуждена три километра ходить пешком, чтобы попасть на автобус, который увезет ее на учебу. Об этом чиновникам рассказала мама ребенка.
Женщина обратилась во время прямого эфира к главе Чусовского городского округа Сергею Белову. Она рассказала, что ее дочка ходит пешком из деревни Антыбары до дороги, чтобы сесть на школьный автобус до деревни Верхнее Калино. По пути нет ни освещения, ни укрытия от непогоды.
Белов дал поручение обустроить разворотную площадку для школьного автобуса.
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