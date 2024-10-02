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Posted 2 октября, 06:31

Published 2 октября, 06:31

Modified 2 октября, 06:33

Updated 2 октября, 06:33

В ходе СВО погиб 27-летний бывший игрок пермского хоккейного клуба «Молот»

В ходе СВО погиб бывший игрок «Молота»

2 октября 2024, 06:31
Фото: ВКонтакте/ХК Молот

В ходе СВО погиб 27-летний бывший игрок пермского хоккейного клуба «Молот»

Сюжет
Военная операция на Украине
Егору Сорокину было 27 лет.

Бывший защитник пермского хоккейного клуба «Молот», воспитанник пермской хоккейной школы Егор Сорокин погиб в ходе СВО. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Егору было 27 лет. Он играл за команду в сезоне 2018–2019 годов, затем выступал за самарское ЦСК ВВС, после чего вновь вернулся в Пермь. В 2021 году Егор Сорокин вновь покинул «Молот».

Подробностей службы и гибели экс-хоккеиста не сообщается.

Участнику СВО из Кудымкара отказали в получении группы инвалидности после тяжелого ранения.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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