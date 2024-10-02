В Нытвенском округе в ДТП погиб 54-летний водитель

Posted 2 октября, 06:05
Published 2 октября, 06:05
Modified 2 октября, 06:07
Updated 2 октября, 06:07
Вчера, 1 октября, в Нытвенском городском округе произошло смертельное ДТП. В нем погиб один человек, а еще двое –травмированы, сообщают в краевой Госавтоинспекции.
Около 20:25 по автодороге Сукманы-Уральский в направлении поселка Уральский двигался автомобиль «ВАЗ 2111» под управлением 54-летнего мужчины. Предварительно установлено, что на 2 км дороги водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110» под управлением 63-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ 2111 скончался в карете скорой медицинской помощи, водитель второго автомобиль и его 15-летний пассажир доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Перми при переходе дороги в неустановленном месте 30 сентября погибла женщина.
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