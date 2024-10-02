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Posted 2 октября, 06:05

Published 2 октября, 06:05

Modified 2 октября, 06:07

Updated 2 октября, 06:07

В ДТП в Пермском крае погиб мужчина, а еще двое — травмированы

В Нытвенском округе в ДТП погиб 54-летний водитель

2 октября 2024, 06:05
Фото: 1MI

В ДТП в Пермском крае погиб мужчина, а еще двое — травмированы

Сюжет
Дтп
Еще два человека получили травмы

Вчера, 1 октября, в Нытвенском городском округе произошло смертельное ДТП. В нем погиб один человек, а еще двое –травмированы, сообщают в краевой Госавтоинспекции.

Около 20:25 по автодороге Сукманы-Уральский в направлении поселка Уральский двигался автомобиль «ВАЗ 2111» под управлением 54-летнего мужчины. Предварительно установлено, что на 2 км дороги водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110» под управлением 63-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ 2111 скончался в карете скорой медицинской помощи, водитель второго автомобиль и его 15-летний пассажир доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Перми при переходе дороги в неустановленном месте 30 сентября погибла женщина.

#Происшествия#Дтп
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