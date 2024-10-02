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Posted 2 октября, 02:52

Published 2 октября, 02:52

Modified 2 октября, 02:55

Updated 2 октября, 02:55

В первой декаде октября в Перми ограничат движение около микрорайона Ива

В Перми ограничат движение транспорта возле микрорайона Ива

2 октября 2024, 02:52
Фото: Google maps

В первой декаде октября в Перми ограничат движение около микрорайона Ива

Ограничение связано с проведением окрасочных работ надземного пешеходного перехода.

В Перми с 00:00 до 5:30 с 2 октября по 4 октября и с 7 октября по 8 октября будет прекращено движение по ул. Старцева — на выезде к ул. Грибоедова. Информация об этом появилась в телеграм-канале Минтранса Прикамья.

Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при покраске надземного пешеходного перехода, пояснили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Краевые власти рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут поездки.

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#Пермский край#Безопасность#Ограничение#Дорожное движение#Автомобилисты
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