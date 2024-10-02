В Перми ограничат движение транспорта возле микрорайона Ива

Posted 2 октября, 02:52
Published 2 октября, 02:52
Modified 2 октября, 02:55
Updated 2 октября, 02:55
В Перми с 00:00 до 5:30 с 2 октября по 4 октября и с 7 октября по 8 октября будет прекращено движение по ул. Старцева — на выезде к ул. Грибоедова. Информация об этом появилась в телеграм-канале Минтранса Прикамья.
Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при покраске надземного пешеходного перехода, пояснили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
Краевые власти рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут поездки.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]