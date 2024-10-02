В Перми ограничат движение транспорта возле микрорайона Ива

В Перми с 00:00 до 5:30 с 2 октября по 4 октября и с 7 октября по 8 октября будет прекращено движение по ул. Старцева — на выезде к ул. Грибоедова. Информация об этом появилась в телеграм-канале Минтранса Прикамья.