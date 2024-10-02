properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 16:13

Published 2 октября, 16:13

Modified 2 октября, 16:15

Updated 2 октября, 16:15

В Перми школьник облизал кладбищенские кресты на кладбище

В Перми школьник облизал кладбищенские кресты на кладбище

2 октября 2024, 16:13
Фото: 1MI
Личность мальчика установлена.

В Перми школьник на кладбище обнимался с крестами и облизывал их, снимая на камеру. Фото появились в телеграм-канале «ЧП Пермь — новости».

Мальчик опубликовал снимки с подписью «Я ссал на могилы ваших мертвых мам». Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД, личность подростка установлена. По факту фотосессии проводится проверка.

Читайте также:
В Новокузнецке подростки сбросили шеринговый электросамокат в рекуУбили и закопали в чужую могилу. В Перми задержаны убийцы 29-летнего кунгурякаДва пермяка исполнили главные роли в фантастическом сериале про подростков в космосе
#Кладбище#Вандализм#Подростки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика