В Перми за сентябрь похищено 33 металлических крышки люков

В Свердловском районе на сетях, которые обслуживает «НОВОГОР», обнаружены 10 открытых колодцев, В Кировском и Мотовилихинском — по шесть люков без крышек, в Орджоникидзевском и Индустриальном по четыре в каждом, в Дзержинском — три.