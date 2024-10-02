В Перми за сентябрь похищено 33 металлических крышки люков

Posted 2 октября, 05:31
Published 2 октября, 05:31
Modified 2 октября, 05:33
Updated 2 октября, 05:33
В сентябре диспетчерской «НОВОГОРа» зарегистрировано 33 заявки по открытым колодцам, из них 9 — на сети водопровода, 24 — на сети канализации. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Свердловском районе на сетях, которые обслуживает «НОВОГОР», обнаружены 10 открытых колодцев, В Кировском и Мотовилихинском — по шесть люков без крышек, в Орджоникидзевском и Индустриальном по четыре в каждом, в Дзержинском — три.
В этом году служба безопасности компании сопровождает расследование одного дела с подозреваемым в хищении крышек и 26 уголовных дел, возбужденных по фактам хищений имущества предприятия. В большинстве случаев в возбуждении уголовного дела отказывают из-за формально малозначительного ущерба (менее 2,5 тыс. рублей).
Для того чтобы снизить интерес воришек к металлическому оборудованию, там, где это возможно, «НОВОГОР» устанавливает полимерные или железобетонные крышки. Как правило, это — газонные части тротуаров. На проезжей части могут быть установлены только металлические крышки.
Об открытом люке можно сообщить:
В июне в Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части возле въезда на Южное кладбище.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]