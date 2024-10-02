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Posted 2 октября, 05:31

Published 2 октября, 05:31

Modified 2 октября, 05:33

Updated 2 октября, 05:33

С канализационных и других колодцев в Перми в сентябре украли 33 крышки люков

В Перми за сентябрь похищено 33 металлических крышки люков

2 октября 2024, 05:31
Фото: НОВОГОР-Прикамье

С канализационных и других колодцев в Перми в сентябре украли 33 крышки люков

Сюжет
Касается каждого
Лидером по количеству украденных крышек является Свердловский район.

В сентябре диспетчерской «НОВОГОРа» зарегистрировано 33 заявки по открытым колодцам, из них 9 — на сети водопровода, 24 — на сети канализации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Свердловском районе на сетях, которые обслуживает «НОВОГОР», обнаружены 10 открытых колодцев, В Кировском и Мотовилихинском — по шесть люков без крышек, в Орджоникидзевском и Индустриальном по четыре в каждом, в Дзержинском — три.

В этом году служба безопасности компании сопровождает расследование одного дела с подозреваемым в хищении крышек и 26 уголовных дел, возбужденных по фактам хищений имущества предприятия. В большинстве случаев в возбуждении уголовного дела отказывают из-за формально малозначительного ущерба (менее 2,5 тыс. рублей).

Для того чтобы снизить интерес воришек к металлическому оборудованию, там, где это возможно, «НОВОГОР» устанавливает полимерные или железобетонные крышки. Как правило, это — газонные части тротуаров. На проезжей части могут быть установлены только металлические крышки.

Об открытом люке можно сообщить:

  • по телефону 2100-680 или 068 (для звонков со стационарных телефонов);
  • через WhatsApp или Viber на номер +7-912-484-11-71;
  • на электронную почту: [email protected];
  • через сайт компании, заполнив форму в разделе «Сообщить о проблеме».

В июне в Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части возле въезда на Южное кладбище.

#Общество#Касается каждого#Канализационный люк#Люк#Открытый люк
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