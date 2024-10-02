В Перми закончился первый этап отбора перевозчиков

Власти Перми завершили процедуру аукционов по обслуживанию четырех маршрутов в городе. ООО «СИТИ-БАС» получило контракт на обслуживание автобусов №4 и 59 за 1,6 млрд рублей, а ООО «Дизель» будет обслуживать маршруты №77 и 78 за 2,5 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте администрации города.