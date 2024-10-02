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Posted 2 октября, 09:24

Published 2 октября, 09:24

Modified 2 октября, 09:26

Updated 2 октября, 09:26

Власти Перми выбрали перевозчиков на четыре автобусных маршрута

В Перми закончился первый этап отбора перевозчиков

2 октября 2024, 09:24
Фото: Администрация Нытвенского округа

Власти Перми выбрали перевозчиков на четыре автобусных маршрута

Аукцион на обслуживание 19 маршрутов был объявлен 12 сентября.

Власти Перми завершили процедуру аукционов по обслуживанию четырех маршрутов в городе. ООО «СИТИ-БАС» получило контракт на обслуживание автобусов №4 и 59 за 1,6 млрд рублей, а ООО «Дизель» будет обслуживать маршруты №77 и 78 за 2,5 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Контракты действительны в течение пяти лет, до 31 декабря 2030 года. Конкурс на обслуживание 19 городских маршрутов был объявлен 12 сентября. Общая сумма контрактов составила свыше 16,8 млрд рублей.

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#Пермь#Безопасность#Транспорт#Автобусы#Пассажиры#Техника#Городские маршруты#Контракты
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