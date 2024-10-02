В Пермском крае этим утром повсеместно отмечены заморозки

Posted 2 октября, 04:55
Published 2 октября, 04:55
Modified 2 октября, 04:57
Updated 2 октября, 04:57
Повсеместные заморозки отмечены сегодня утром в Пермском крае и соседних регионах. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
Минимальная температура составила в Кунгуре -5,9˚, в Кочево -5,3˚, в Осе и в Бисере -4,8˚, в Кудымкаре -4,6˚, в Чернушке -4,5˚, в Губахе -4,1˚. На остальных метеостанциях, откуда есть данные, минимумы в пределах 0…-4˚. В Перми воздух остыл до -3,0˚.
Повсеместно это самое холодное утро с начала осени. В соседних регионах минимумы еще ниже: в Дебесах в Удмуртии -6,3˚, в Свердловской области в Красноуфимске и в Висиме -7,0˚. При этом на высотах воздушная масса умеренно теплая (на высоте 1,5 км температура воздуха около +5˚).
В Пермском крае со 2 по 4 октября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 °C. Об этом предупреждает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]