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Posted 2 октября, 04:55

Published 2 октября, 04:55

Modified 2 октября, 04:57

Updated 2 октября, 04:57

Сегодня утром в Пермском крае повсюду были заморозки до -5,9˚

В Пермском крае этим утром повсеместно отмечены заморозки

2 октября 2024, 04:55
Фото: 1MI

Сегодня утром в Пермском крае повсюду были заморозки до -5,9˚

В Кунгуре температура опустилась до -5,9˚

Повсеместные заморозки отмечены сегодня утром в Пермском крае и соседних регионах. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Минимальная температура составила в Кунгуре -5,9˚, в Кочево -5,3˚, в Осе и в Бисере -4,8˚, в Кудымкаре -4,6˚, в Чернушке -4,5˚, в Губахе -4,1˚. На остальных метеостанциях, откуда есть данные, минимумы в пределах 0…-4˚. В Перми воздух остыл до -3,0˚.

Повсеместно это самое холодное утро с начала осени. В соседних регионах минимумы еще ниже: в Дебесах в Удмуртии -6,3˚, в Свердловской области в Красноуфимске и в Висиме -7,0˚. При этом на высотах воздушная масса умеренно теплая (на высоте 1,5 км температура воздуха около +5˚).

В Пермском крае со 2 по 4 октября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 °C. Об этом предупреждает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

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#Происшествия#Погода#Заморозки
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