В Пермском крае этим утром повсеместно отмечены заморозки

Повсеместно это самое холодное утро с начала осени. В соседних регионах минимумы еще ниже: в Дебесах в Удмуртии -6,3˚, в Свердловской области в Красноуфимске и в Висиме -7,0˚. При этом на высотах воздушная масса умеренно теплая (на высоте 1,5 км температура воздуха около +5˚).