В Подмосковье было найдено тело работавшего министром в ЛНР пермяка Завизенова

Posted 2 октября, 04:49
Published 2 октября, 04:49
Modified 2 октября, 04:51
Updated 2 октября, 04:51
В Подмосковье было найдено тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Тело Константина Завизенова 1974 года рождения с огнестрельным ранением было обнаружено в Подмосковье», — рассказали источники изданию. По предварительным данным, Завизенов покончил жизнь самоубийством.
Согласно информации из открытых источников, Константин Завизенов родился в Перми в 1974 году. В 1996 году мужчина окончил Пермский государственный технический университет по специальности «инженер химик-технолог» и Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров ПГТУ по специальности «экономист-менеджер». В 90-е Завизенов трудился в авиационной и химической промышленности.
В 2003–2006 годы уроженец Перми возглавлял отдел в Департаменте регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России. В период с 2010 по 2016 годы Завизенов выполнял обязанности директора по управлению рисками в компании «Интер РАО ЕЭС». В августе 2022 года его назначили министром по топливу, энергетике и угольной промышленности ЛНР.
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