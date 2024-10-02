В Подмосковье было найдено тело работавшего министром в ЛНР пермяка Завизенова

В 2003–2006 годы уроженец Перми возглавлял отдел в Департаменте регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России. В период с 2010 по 2016 годы Завизенов выполнял обязанности директора по управлению рисками в компании «Интер РАО ЕЭС». В августе 2022 года его назначили министром по топливу, энергетике и угольной промышленности ЛНР.