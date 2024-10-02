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Posted 2 октября, 10:42

Published 2 октября, 10:42

Modified 2 октября, 10:44

Updated 2 октября, 10:44

В Прикамье предлагают ввести ограничения на время работы «наливаек» в домах

В Прикамье предлагают ввести ограничения на время работы «наливаек» в домах

2 октября 2024, 10:42
Фото: 1MI
Розничная продажа алкоголя с 22:00 до 8:00 может быть запрещена в заведениях общепита с 1 марта 2025 года.

В Прикамье предлагается ввести дополнительные ограничения на работу заведений общественного питания в многоквартирных домах, в которых круглосуточно продается алкоголь. Законопроект был опубликован на сайте регионального Минэкономразвития.

Согласно проекту, с 1 марта следующего года предлагается запретить заведениям общепита розничную продажу алкогольной продукции с 22:00 до 8:00. Мера не распространяются на рестораны. Помимо того, было предложено разрешить розничную продажу пива, сидра, пуаре и других алкогольных напитков только в специализированных заведениях общественного питания, таких как рестораны, бары, кафе и буфеты, даже если они находятся в жилых домах или прилегающих территориях.

По мнению авторов законопроекта, ограничения поспособствуют снижению социального напряжения в отношении деятельности подобных заведений в жилых домах и уменьшению числа нарушений общественного порядка в ночное время.

На данный момент предложение еще не внесено на рассмотрение в краевой парламент.

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#Пермский край#Алкоголь#Рестораны#Общественное питание#Законопроект#Пиво#Ограничения
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