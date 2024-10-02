В Прикамье предлагают ввести ограничения на время работы «наливаек» в домах

Согласно проекту, с 1 марта следующего года предлагается запретить заведениям общепита розничную продажу алкогольной продукции с 22:00 до 8:00. Мера не распространяются на рестораны. Помимо того, было предложено разрешить розничную продажу пива, сидра, пуаре и других алкогольных напитков только в специализированных заведениях общественного питания, таких как рестораны, бары, кафе и буфеты, даже если они находятся в жилых домах или прилегающих территориях.