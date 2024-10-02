В центре Перми отроется ещё один пункт вакцинации

Posted 2 октября, 09:40
Published 2 октября, 09:40
Modified 2 октября, 09:42
Updated 2 октября, 09:42
На этой неделе в Перми начнет работу еще один мобильный пункт вакцинации. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Прикамья.
Пункт находится на Центральном колхозном рынке, на первом этаже административного здания по адресу ул. Пушкина, 104. Прием граждан будет проходить 3 и 4 октября с 10.00 до 14.00. В наличии имеется вакцина от гриппа и пневмококковой инфекции.
«Вакцинация является наиболее эффективным методом защиты, позволяющим существенно снизить риски тяжелого течения заболевания и возможных осложнений. Особенно важно привиться лицам старше 60 лет, а также тем, у кого есть сопутствующие хронические заболевания», — предупреждают в ведомстве.
Прививку сделать могут все желающие старше 18 лет. Нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а перед вакцинацией пройти врачебный осмотр.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]