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Posted 2 октября, 09:40

Published 2 октября, 09:40

Modified 2 октября, 09:42

Updated 2 октября, 09:42

На этой неделе в Перми на центральном рынке откроется мобильный пункт вакцинации

В центре Перми отроется ещё один пункт вакцинации

2 октября 2024, 09:40
Фото: 1MI

На этой неделе в Перми на центральном рынке откроется мобильный пункт вакцинации

Сюжет
Вакцинация
Прием граждан будет осуществляться в четверг и пятницу.

На этой неделе в Перми начнет работу еще один мобильный пункт вакцинации. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Прикамья.

Пункт находится на Центральном колхозном рынке, на первом этаже административного здания по адресу ул. Пушкина, 104. Прием граждан будет проходить 3 и 4 октября с 10.00 до 14.00. В наличии имеется вакцина от гриппа и пневмококковой инфекции.

«Вакцинация является наиболее эффективным методом защиты, позволяющим существенно снизить риски тяжелого течения заболевания и возможных осложнений. Особенно важно привиться лицам старше 60 лет, а также тем, у кого есть сопутствующие хронические заболевания», — предупреждают в ведомстве.

Прививку сделать могут все желающие старше 18 лет. Нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а перед вакцинацией пройти врачебный осмотр.

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