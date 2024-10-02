Возбуждено уголовное дело по факту отключения горячей воды у 2,3 тысяч пермяков

Ведомство заинтересовалось публикациями в интернете о том, жители домов в Индустриальном районе долгое время остались без горячей воды. Выяснилось, что в июле собственник центрального теплового пункта, обеспечивающего подогрев воды, незаконно вывел из эксплуатации отдельные элементы теплового оборудования. Это и привело к тому, что горячая вода пропала у 2,3 тыс. жителей.