Возбуждено уголовное дело по факту отключения горячей воды у 2,3 тысяч пермяков

Posted 2 октября, 15:14
Published 2 октября, 15:14
Modified 2 октября, 15:56
Updated 2 октября, 15:56
В Перми возбуждено уголовное дело по факту незаконного отключения горячей воды более, чем у двух тысяч жителей Индустриального района Перми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Ведомство заинтересовалось публикациями в интернете о том, жители домов в Индустриальном районе долгое время остались без горячей воды. Выяснилось, что в июле собственник центрального теплового пункта, обеспечивающего подогрев воды, незаконно вывел из эксплуатации отдельные элементы теплового оборудования. Это и привело к тому, что горячая вода пропала у 2,3 тыс. жителей.
Прокуратура внесла собственнику представление, однако тот ничего не сделал. Тогда прокурор обратился в суд. Кроме того, полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
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