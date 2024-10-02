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Posted 2 октября, 15:14

Published 2 октября, 15:14

Modified 2 октября, 15:56

Updated 2 октября, 15:56

Возбуждено уголовное дело по факту отключения горячей воды у 2,3 тысяч пермяков

Возбуждено уголовное дело по факту отключения горячей воды у 2,3 тысяч пермяков

2 октября 2024, 15:14
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Коммунальный рай
Пострадали жители Индустриального района.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту незаконного отключения горячей воды более, чем у двух тысяч жителей Индустриального района Перми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Ведомство заинтересовалось публикациями в интернете о том, жители домов в Индустриальном районе долгое время остались без горячей воды. Выяснилось, что в июле собственник центрального теплового пункта, обеспечивающего подогрев воды, незаконно вывел из эксплуатации отдельные элементы теплового оборудования. Это и привело к тому, что горячая вода пропала у 2,3 тыс. жителей.

Прокуратура внесла собственнику представление, однако тот ничего не сделал. Тогда прокурор обратился в суд. Кроме того, полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

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