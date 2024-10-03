Бывшего пермского борца с коррупцией осудили за 24 преступления

Posted 3 октября, 02:53
Published 3 октября, 02:53
Modified 3 октября, 02:55
Updated 3 октября, 02:55
Свердловский районный суд Перми признал бывшего сотрудника полиции виновным в ряде преступлений, в числе которых получение взятки и нарушение неприкосновенности частной жизни. Всего мужчина совершил 24 преступления, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Следствием было установлено, что с марта 2020 года по июнь 2022 года обвиняемый, используя базу данных краевой полиции, незаконно получил доступ к личной информации пяти человек. Эту информация он передал своему знакомому через Telegram, за что он получил взятку в размере 19 тыс. рублей.
Бывший оперативник был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]