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Posted 3 октября, 02:53

Published 3 октября, 02:53

Modified 3 октября, 02:55

Updated 3 октября, 02:55

Бывшего пермского борца с коррупцией осудили за 24 преступления

Бывшего пермского борца с коррупцией осудили за 24 преступления

3 октября 2024, 02:53
Фото: 1MI
Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Свердловский районный суд Перми признал бывшего сотрудника полиции виновным в ряде преступлений, в числе которых получение взятки и нарушение неприкосновенности частной жизни. Всего мужчина совершил 24 преступления, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием было установлено, что с марта 2020 года по июнь 2022 года обвиняемый, используя базу данных краевой полиции, незаконно получил доступ к личной информации пяти человек. Эту информация он передал своему знакомому через Telegram, за что он получил взятку в размере 19 тыс. рублей.

Бывший оперативник был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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#Суд#Пермь#Взятка#Полиция#Преступления#Лишение свободы#Неприкосновенность
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