Бывшего пермского борца с коррупцией осудили за 24 преступления

Следствием было установлено, что с марта 2020 года по июнь 2022 года обвиняемый, используя базу данных краевой полиции, незаконно получил доступ к личной информации пяти человек. Эту информация он передал своему знакомому через Telegram, за что он получил взятку в размере 19 тыс. рублей.