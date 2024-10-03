Дворник погиб в результате падения с крыши школы в Пермском крае

По данным Государственной инспекции труда в Пермском крае за восемь месяцев этого года зафиксировано 48 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Из них четыре было групповыми, 33 относятся к тяжелым, а 11 — со смертельным исходом.