Дворник погиб в результате падения с крыши школы в Пермском крае

Posted 3 октября, 09:50
Published 3 октября, 09:50
Modified 3 октября, 09:51
Updated 3 октября, 09:51
На минувшей неделе, 28 сентября, дворник МБОУ «Григорьевская средняя общеобразовательная школа» в Нытвенском округе при выполнении ремонтных работ на крыше здания упал со скатной крыши. Мужчина получил смертельную травму, сообщают в Государственной инспекции труда в Пермском крае.
Создана по расследованию несчастного случая для установления причин и обстоятельств несчастного случая. По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
По данным Государственной инспекции труда в Пермском крае за восемь месяцев этого года зафиксировано 48 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Из них четыре было групповыми, 33 относятся к тяжелым, а 11 — со смертельным исходом.