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Posted 3 октября, 09:50

Published 3 октября, 09:50

Modified 3 октября, 09:51

Updated 3 октября, 09:51

Григорьевская средняя общеобразовательная школа

Дворник погиб в результате падения с крыши школы в Пермском крае

3 октября 2024, 09:50
Фото: https://bezbarierov.permkrai.ru
Григорьевская средняя общеобразовательная школа

В Пермском крае дворник погиб при падении с крыши школы

Он делал ремонт на крыше здания.

На минувшей неделе, 28 сентября, дворник МБОУ «Григорьевская средняя общеобразовательная школа» в Нытвенском округе при выполнении ремонтных работ на крыше здания упал со скатной крыши. Мужчина получил смертельную травму, сообщают в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Создана по расследованию несчастного случая для установления причин и обстоятельств несчастного случая. По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

По данным Государственной инспекции труда в Пермском крае за восемь месяцев этого года зафиксировано 48 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Из них четыре было групповыми, 33 относятся к тяжелым, а 11 — со смертельным исходом.

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