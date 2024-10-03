Из французской тюрьмы выпустили повара из Перми Кирилла Грязнова

Ранее сообщалось, что направляясь в Париж в мае, Грязнов выпил на пересадке в Турции, и ему отказали в посадке на борт. После этого мужчина по дороге в Болгарию опять выпил и начал рассказывать знакомым, что едет в Париж с каким-то секретным заданием, повторяя, что французы надолго запомнят эту Олимпиаду. По прибытии в Париж, мужчина был арестован.