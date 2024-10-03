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Posted 3 октября, 03:48

Published 3 октября, 03:48

Modified 3 октября, 03:50

Updated 3 октября, 03:50

Из французской тюрьмы выпустили обвиненного в шпионаже повара из Перми Грязнова

Из французской тюрьмы выпустили повара из Перми Кирилла Грязнова

3 октября 2024, 03:48
Фото: соцсети Кирилла Грязнова

Из французской тюрьмы выпустили обвиненного в шпионаже повара из Перми Грязнова

В июле мужчина был задержан в Париже.

Пермяк Кирилл Грязнов вышел из тюрьмы в Париже. В июле 2024 года он был задержан французскими властями и обвинен в шпионаже. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье». Имеется в виду изменение меры пресечения или освобождение в связи с прекращением уголовного преследования, не уточняется.

Ранее сообщалось, что направляясь в Париж в мае, Грязнов выпил на пересадке в Турции, и ему отказали в посадке на борт. После этого мужчина по дороге в Болгарию опять выпил и начал рассказывать знакомым, что едет в Париж с каким-то секретным заданием, повторяя, что французы надолго запомнят эту Олимпиаду. По прибытии в Париж, мужчина был арестован.

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#Пермь#Болгария#Тюрьма#Турция#Олимпиада#Франция#Шпионаж#Париж#Мера пресечения
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