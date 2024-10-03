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Posted 3 октября, 08:04

Published 3 октября, 08:04

Modified 3 октября, 08:06

Updated 3 октября, 08:06

К новому причалу в Хохловке под Пермью пришвартовался теплоход «Юрий Никулин»

К причалу в Хохловке впервые пришвартовался теплоход. Фото и видео

3 октября 2024, 08:04
Фото: Акватрейл | Путешествия по Пермскому краю / Vk

К новому причалу в Хохловке под Пермью пришвартовался теплоход «Юрий Никулин»

Модульный причал установили в начале октября.

К пермскому музею «Хохловка» впервые причалил теплоход. Недавно здесь установили модульный причал.

Трехпалубное судно «Юрий Никулин» пришвартовалось к Хохловке в тестовом режиме, сообщает в соцсетях туркомпания «Акватрейл». Модульный причал установили на территории музея пару дней назад.

Видео: Акватрейл | Путешествия по Пермскому краю / Vk.

Причал изготовила Пермская судоверфь. Его планировали установить еще в 2023 году, но помешал низкий уровень воды в Каме.

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