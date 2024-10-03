К причалу в Хохловке впервые пришвартовался теплоход. Фото и видео

Posted 3 октября, 08:04
Published 3 октября, 08:04
Modified 3 октября, 08:06
Updated 3 октября, 08:06
К пермскому музею «Хохловка» впервые причалил теплоход. Недавно здесь установили модульный причал.
Трехпалубное судно «Юрий Никулин» пришвартовалось к Хохловке в тестовом режиме, сообщает в соцсетях туркомпания «Акватрейл». Модульный причал установили на территории музея пару дней назад.
Причал изготовила Пермская судоверфь. Его планировали установить еще в 2023 году, но помешал низкий уровень воды в Каме.