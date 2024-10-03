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Posted 3 октября, 12:21

Published 3 октября, 12:21

Modified 3 октября, 12:23

Updated 3 октября, 12:23

«Наш подход — разумный баланс». Как Desport создает новую модель спортивного ритейла

«Наш подход — разумный баланс». Как Desport создает новую модель спортивного ритейла

3 октября 2024, 12:21
Фото: Desport
Спортивные товары для российских реалий.

После ухода ряда западных брендов с российского рынка многим любителям спорта стало намного сложнее покупать качественную одежду, обувь и другой спортинвентарь и оборудование для тренировок. Как сообщает РБК, долгое время одним из самых популярных мест для покупки спортивного и туристического инвентаря были магазины сети «Декатлон». Секрет такой популярности прост: гарантированно качественные вещи здесь предлагали по разумным ценам. К лету 2022 года владелец сети принял решение приостановить работу магазинов, поскольку все логистические цепочки поставок товаров были разрушены.

Однако уже через год открылся первый в России магазин Desport, унаследовавший 18-летний опыт французского гиганта. Новый игрок сохранил широту ассортимента своего предшественника, предлагая товары для более чем 60 видов спорта под известными для россиян СТМ Декатлона, и многих мировых спортивных марок. И пошел дальше, развивая линейку товаров под собственными торговыми марками: DeWay, DeFit, DeWave, DeWheel и Derby.

Так, балансируя между амбициозными планами по импортозамещению и прагматичным подходом к международному сотрудничеству, Desport формирует новую модель мультивендорного спортивного ритейла.

Фото: Desport

Производство товаров под собственными марками осуществляется на ведущих площадках мира. Футбольные мячи под собственным брендом Derby производятся там же, где изготавливаются официальные мячи FIFA. Того же принципа в компании придерживаются и в отношении качества материала для производства одежды. Каталог насчитывает порядка 5 000 моделей.

При этом Desport не боится признавать, что некоторые технологичные продукты пока выгоднее импортировать. Компания идет на разумный компромисс, импортируя определенные категории товаров через прямые контракты с поставщиками. «Мы не занимаемся импортозамещением ради импортозамещения. Наш подход — разумный баланс. Если мы видим, что можем произвести продукт того же качества, что и мировые лидеры, мы делаем это. Если нет — ищем лучших поставщиков», — поясняет Дмитрий Страхов, генеральный директор Desport.

Фото: Desport

Компания стремится охватить максимально широкую аудиторию: от семей, выбирающих снаряжение для пикника, до профессиональных спортсменов, готовящихся к соревнованиям.

Особое внимание Desport уделяет сервису. Компания предлагает услуги по подготовке и обслуживанию спортивного оборудования на уровне, соответствующем запросам как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха.

«Мы не просто продаем снаряжение, мы создаем сообщество единомышленников, — отмечает Дмитрий Страхов. — Наша философия — сделать спорт доступным для каждого россиянина, и мы постоянно работаем над этим. Будучи полностью российским брендом, Desport чутко реагирует на обратную связь клиентов, непрерывно совершенствуя свои сервисы, расширяя ассортимент и улучшая качество услуг. Наша экосистема для активного образа жизни учитывает все нюансы российских реалий — от климатических особенностей до культурных традиций».

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