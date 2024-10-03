Пермяки могут приобрести смартфоны HUAWEI со скидкой до 8 тысяч рублей в МТС

Posted 3 октября, 07:00
Published 3 октября, 07:00
Modified 3 октября, 07:00
Updated 3 октября, 07:00
Для участия в акции абонентам МТС нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев. При онлайн заказе скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении заказа офлайн в магазине необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции. Абоненты других сотовых операторов также могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.
Смартфоны, участвующие в акции: HUAWEI Nova 12I, HUAWEI Nova 12S, HUAWEI Nova 12SE, HUAWEI Nova Y61, HUAWEI Nova Y72 и HUAWEI Pura 70.
Акция действует в МТС до 31 октября этого года и распространяется на один комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях.
«Наш приоритет — предлагать клиентам наиболее выгодные условия для приобретения продуктов и устройств. Мы постоянно анализируем ситуацию на рынке, и исходя из этого формируем новые предложения для пермяков. Так, мы отметили, что в этом году смартфоны HUAWEI покупали в десятки раз больше, чем в прошлом. Поэтому мы и разработали нашу новую акцию», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.