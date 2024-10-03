Пермяки могут приобрести смартфоны HUAWEI со скидкой до 8 тысяч рублей в МТС

«Наш приоритет — предлагать клиентам наиболее выгодные условия для приобретения продуктов и устройств. Мы постоянно анализируем ситуацию на рынке, и исходя из этого формируем новые предложения для пермяков. Так, мы отметили, что в этом году смартфоны HUAWEI покупали в десятки раз больше, чем в прошлом. Поэтому мы и разработали нашу новую акцию», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.