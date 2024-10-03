properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 07:27

Published 3 октября, 07:27

Modified 3 октября, 07:29

Updated 3 октября, 07:29

Рядом со «Спортхоллом» на Парковом в Перми появятся офисы и кафе

Рядом со «Спортхоллом» на Парковом в Перми появятся офисы и кафе

3 октября 2024, 07:27
Фото: Google Карты
Реконструкцию спорткомплекса на Парковом оценили в 168 миллионов.

В Перми реконструируют спорткомплекс «Спортхолл» на Парковом. Рядом с ним построят двухэтажное здание с рестораном, кафе, магазинами и офисами, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Новое здание площадью 2,2 тыс. кв. м планирует разместить управляющая спорткомплексом компания «Грейт». Рядом на территории вдоль ул. Подлесной, запланирована открытая спортивная площадка и административное здание. В инвестиционный проект вложат 168 млн рублей.

Участки под новое здание и площадку просит предоставить в аренду. Завершить реконструкцию планируется к концу 2027 года.

Читайте также:
ХК «Молот» побеждает во втором матче домашней серииВ пермской спортивной школе незаконно уволили тренераВ Перми на три недели ограничат движение на улице Данщина
#Спорт#Пермь#Парковый#Реконструкция#Спортхолл
Подпишитесь