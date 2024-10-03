Рядом со «Спортхоллом» на Парковом в Перми появятся офисы и кафе

Posted 3 октября, 07:27
Published 3 октября, 07:27
Modified 3 октября, 07:29
Updated 3 октября, 07:29
В Перми реконструируют спорткомплекс «Спортхолл» на Парковом. Рядом с ним построят двухэтажное здание с рестораном, кафе, магазинами и офисами, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Новое здание площадью 2,2 тыс. кв. м планирует разместить управляющая спорткомплексом компания «Грейт». Рядом на территории вдоль ул. Подлесной, запланирована открытая спортивная площадка и административное здание. В инвестиционный проект вложат 168 млн рублей.
Участки под новое здание и площадку просит предоставить в аренду. Завершить реконструкцию планируется к концу 2027 года.