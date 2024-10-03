Сентябрь в Перми стал одним из самых теплых за последние почти 70 лет

Posted 3 октября, 06:00
Published 3 октября, 06:00
Modified 3 октября, 11:47
Updated 3 октября, 11:47
Сентябрь в Перми стал одним из самых теплых с 1957 года. Средняя месячная температура в Перми составила +13,0˚, что на 3˚ выше нормы, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
Первый месяц осени занял четвертое место в ряду наблюдений по средней температуре воздуха, после сентября 1957, 1938 и 2023 года. На северо-западе края отклонение от нормы достигло почти 4˚, а на юго-востоке — на 1,5-2˚С.
За месяц в Перми было отмечено 14 дней с температурой воздуха +20˚ и выше, в 2023 году их было 12. Самым теплым днем стало 8 сентября. Тогда в Перми было +25,2˚, а в Чайковском +26,5˚.
При этом, в отличие от прошлого года, не было засухи. На большинстве метеостанций выпало 35-50% от месячной нормы осадков, и лишь в Кунгуре только 14 мм. Больше всего осадков выпало в Добрянке (59 мм за месяц). Мощные грозы 14 и 19 сентября 2024 года стали одними из самых сильных в сентябре XXI века.
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