Сентябрь в Перми стал одним из самых теплых за последние почти 70 лет

При этом, в отличие от прошлого года, не было засухи. На большинстве метеостанций выпало 35-50% от месячной нормы осадков, и лишь в Кунгуре только 14 мм. Больше всего осадков выпало в Добрянке (59 мм за месяц). Мощные грозы 14 и 19 сентября 2024 года стали одними из самых сильных в сентябре XXI века.