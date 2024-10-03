Сотрудник колонии из Кунгура передавал заключенным «запрещенку» за деньги

Posted 3 октября, 10:36
Published 3 октября, 10:36
Modified 3 октября, 10:38
Updated 3 октября, 10:38
В Кунгуре суд вынес приговор бывшему сотруднику исправительной колонии. Мужчина передавал заключенному запрещенные предметы, сообщает УФСБ России по Пермскому краю.
В октябре 2023 года сотрудник ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю, используя свое служебное положение, передал за деньги осужденному предметы, запрещенные требованиями уголовно-исправительного кодекса Российской Федерации. Что именно предавал сотрудник колонии «в зону» не сообщается. По данным сайта суда, экс-сотрудника ФСИН зовут Андрей Рафиков.
Кунгурским МСО СУ СК России по Пермскому краю на основании переданных Управлением материалов в отношении взяткополучателя возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290, п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Решением Кунгурского городского суда Пермского края подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно, с испытательным сроком один год шесть месяцев и штрафом в размере 115 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
В сентябре Соликамский городской суд приговорил за торговлю наркотиками и мелкое взяточничество инспектора ИК-9 Вадима Москаленко.