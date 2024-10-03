Сотрудник колонии из Кунгура передавал заключенным «запрещенку» за деньги

Решением Кунгурского городского суда Пермского края подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно, с испытательным сроком один год шесть месяцев и штрафом в размере 115 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.