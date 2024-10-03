В Калифорнии утвердили новый закон о продаже игр

Этот закон устанавливает штраф до 2500 долларов за каждое нарушение. Однако важно отметить, что он не распространяется на игры, которые не требуют подключения к интернету, а также на подписные игры, в которых пользователи понимают, что доступ к контенту будет прекращен по истечении срока подписки.