В Калифорнии утвердили новый закон о продаже игр

Posted 3 октября, 09:25
Published 3 октября, 09:25
Modified 3 октября, 09:27
Updated 3 октября, 09:27
Рынок развлекательного контента претерпел значительные изменения, пишет newkhakasiya.online. Ранее пользователи могли приобретать дисковые версии игр и играть в них, пока диски были в хорошем состоянии. Однако с переходом на цифровой формат многие игры теперь требуют постоянного доступа к интернету.
Закрытие серверов может лишить игроков доступа к их любимым играм. Примером служит The Crew от Ubisoft: после отключения серверов игроки потеряли возможность играть даже в одиночном режиме. Аналогичные ситуации были и у других разработчиков: Sony, например, полностью убрала контент от Discovery из библиотек пользователей, но позже вернула его после негативной реакции общественности.
Таким образом, фактически пользователи арендуют цифровой контент на неопределенный срок и могут его потерять в любой момент. Калифорнийские законодатели обратили внимание на данную проблему и установили, что цифровые платформы не имеют права использовать термины «покупка» или «приобретение», если не информируют о том, что предоставляемая лицензия может быть отозвана.
Депутат Жаки Ирвин выразила благодарность губернатору Гэвину Ньюсому за принятие нового законодательства. Она надеется, что реклама, вводящая в заблуждение относительно цифровых прав при покупках, прекратится.
Этот закон устанавливает штраф до 2500 долларов за каждое нарушение. Однако важно отметить, что он не распространяется на игры, которые не требуют подключения к интернету, а также на подписные игры, в которых пользователи понимают, что доступ к контенту будет прекращен по истечении срока подписки.