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Posted 3 октября, 09:25

Published 3 октября, 09:25

Modified 3 октября, 09:27

Updated 3 октября, 09:27

В Калифорнии утвердили новый закон о продаже игр

В Калифорнии утвердили новый закон о продаже игр

3 октября 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
В Калифорнии принят новый закон, требующий от цифровых магазинов уведомлять своих клиентов о том, что они покупают не игры, а лишь лицензии на их использование.

Рынок развлекательного контента претерпел значительные изменения, пишет newkhakasiya.online. Ранее пользователи могли приобретать дисковые версии игр и играть в них, пока диски были в хорошем состоянии. Однако с переходом на цифровой формат многие игры теперь требуют постоянного доступа к интернету.

Закрытие серверов может лишить игроков доступа к их любимым играм. Примером служит The Crew от Ubisoft: после отключения серверов игроки потеряли возможность играть даже в одиночном режиме. Аналогичные ситуации были и у других разработчиков: Sony, например, полностью убрала контент от Discovery из библиотек пользователей, но позже вернула его после негативной реакции общественности.

Таким образом, фактически пользователи арендуют цифровой контент на неопределенный срок и могут его потерять в любой момент. Калифорнийские законодатели обратили внимание на данную проблему и установили, что цифровые платформы не имеют права использовать термины «покупка» или «приобретение», если не информируют о том, что предоставляемая лицензия может быть отозвана.

Депутат Жаки Ирвин выразила благодарность губернатору Гэвину Ньюсому за принятие нового законодательства. Она надеется, что реклама, вводящая в заблуждение относительно цифровых прав при покупках, прекратится.

Этот закон устанавливает штраф до 2500 долларов за каждое нарушение. Однако важно отметить, что он не распространяется на игры, которые не требуют подключения к интернету, а также на подписные игры, в которых пользователи понимают, что доступ к контенту будет прекращен по истечении срока подписки.

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