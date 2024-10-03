Экс-начальник Военно-строительной компании арестован по делу о хищении в Перми

С начала лета 2022 по октябрь 2023 года ООО «РСК „Герфест“» и ООО «СК „Кронос“» предоставили ООО «СТС» авансовые платежи на общую сумму более 200 миллионов рублей. Эти средства были далее перенесены на счета различных сторон в рамках выполнения договора о капитальном ремонте дома. Далее деньги были выведены наличными и использованы по собственному усмотрению.