Экс-начальник Военно-строительной компании арестован по делу о хищении в Перми

Posted 3 октября, 10:06
Published 3 октября, 10:06
Modified 3 октября, 10:22
Updated 3 октября, 10:22
Экс-начальника филиала «Строительное управление по ЦВО» «Военно-строительной компании» Сергея Сухова заключили под стражу по обвинению в хищении в особо крупном размере. Его заместитель Дмитрий Сергель объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован, сообщили в телеграм-канале военных следственных органов.
Следователи установили, что в 2022 году во время выполнения государственного контракта на сумму более 190 млн рублей по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми, путем подлога документов было похищено свыше 35 млн рублей. Похищенные деньги фигуранты распределили между собой.
Уголовное по обвинению бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследуют военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Главном военном СУ СКР.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Минобороны России и «Военно-строительная компания» («ВСК») заключили контракт на проведение капитального ремонта исторического «Дома воинского присутствия» на территории пермского гарнизонного госпиталя. Для выполнения этого контракта «ВСК» привлекла ООО «РСК „Герфест“ и ООО „СК „Кронос“» в качестве соисполнителей, которые в свою очередь привлекли ООО «Специальные технологии строительства» (ООО «СТС») в качестве субподрядчика.
С начала лета 2022 по октябрь 2023 года ООО «РСК „Герфест“» и ООО «СК „Кронос“» предоставили ООО «СТС» авансовые платежи на общую сумму более 200 миллионов рублей. Эти средства были далее перенесены на счета различных сторон в рамках выполнения договора о капитальном ремонте дома. Далее деньги были выведены наличными и использованы по собственному усмотрению.
Для сокрытия финансовых махинаций должностные лица филиала «СУ по ЦВО» организовали выполнение некоторых работ через других субподрядчиков, не заключив с ними официальных договоров и оплатив услуги из заранее выведенных из казначейского учета денег. Общий размер ущерба, причиненного Минобороны России, оценивается более чем в 200 миллионов рублей.