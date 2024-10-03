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Posted 3 октября, 04:42

Published 3 октября, 04:42

Modified 3 октября, 04:44

Updated 3 октября, 04:44

В Перми из-за ДТП на ул. Максима Горького встали трамваи

В Перми из-за ДТП на ул. Максима Горького встали трамваи

3 октября 2024, 04:42
Фото: properm.ru
Движение было восстановлено.

Сегодня утром, 3 октября, у Пермского авиационного техникума имени А. Д. Швецова встали трамваи. Об этом сообщил читатель Properm.ru.

В пресс-службе департамента транспорта администрации Перми корреспонденту Properm.ru пояснили, что задержка движения трамваев №6, 8 и 11 на ул. Максима Горького произошла из-за ДТП. В настоящий момент движение восстановлено. Пострадавших нет.

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#Происшествия#Пермь#Авиационный техникум
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