В Перми ликвидируют филиал «Российской газеты»

Филиал ФГБУ «Российская газета» в Пермском крае может быть реорганизован и лишен статуса обособленного подразделения. Как рассказал источник «Коммерсант-Прикамье», знакомый с ситуацией, пермский филиал будет подчинен филиалу в Екатеринбурге и станет работать как корпункт, без директора и главного редактора.