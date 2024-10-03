В Перми ликвидируют филиал «Российской газеты»

Posted 3 октября, 11:15
Published 3 октября, 11:15
Modified 3 октября, 11:17
Updated 3 октября, 11:17
Филиал ФГБУ «Российская газета» в Пермском крае может быть реорганизован и лишен статуса обособленного подразделения. Как рассказал источник «Коммерсант-Прикамье», знакомый с ситуацией, пермский филиал будет подчинен филиалу в Екатеринбурге и станет работать как корпункт, без директора и главного редактора.
Как сообщает издание, в Перми останутся только два собственных корреспондента газеты, а вместо пермской полосы будет издаваться уральская. Нововведения анонсированы с 14 ноября.
Региональная полоса РГ в Прикамье выпускалась с 2001 года. Директором филиала является пермский медиаменеджер Дмитрий Веремчук, главным редактором — Александр Шестаков.
АНО «Редакция газеты „Шахтер“ из Гремячинска с января по июнь 2024 года не выплачивала своим работникам заработную плату. Сумма задолженности составила более 600 тыс. рублей.