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Posted 3 октября, 11:15

Published 3 октября, 11:15

Modified 3 октября, 11:17

Updated 3 октября, 11:17

В Перми ликвидируют самостоятельный филиал «Российской газеты»

В Перми ликвидируют филиал «Российской газеты»

3 октября 2024, 11:15
Фото: 1MI

В Перми ликвидируют самостоятельный филиал «Российской газеты»

Вместо него будет создан корпункт

Филиал ФГБУ «Российская газета» в Пермском крае может быть реорганизован и лишен статуса обособленного подразделения. Как рассказал источник «Коммерсант-Прикамье», знакомый с ситуацией, пермский филиал будет подчинен филиалу в Екатеринбурге и станет работать как корпункт, без директора и главного редактора.

Как сообщает издание, в Перми останутся только два собственных корреспондента газеты, а вместо пермской полосы будет издаваться уральская. Нововведения анонсированы с 14 ноября.

Региональная полоса РГ в Прикамье выпускалась с 2001 года. Директором филиала является пермский медиаменеджер Дмитрий Веремчук, главным редактором — Александр Шестаков.

АНО «Редакция газеты „Шахтер“ из Гремячинска с января по июнь 2024 года не выплачивала своим работникам заработную плату. Сумма задолженности составила более 600 тыс. рублей.

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