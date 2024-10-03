В Перми состоится очередной международный турнир Ural FC 8

16 октября в Перми в УДС «Молот» состоится турнир Ural FC 8 «Кубок Губернатора Пермского края», который обещает стать ярким и запоминающимся событием для всех любителей смешанных единоборств.



В главном событии вечера российский боец Сослан Асбаров проведет бой по специальным правилам Ural FC с британцем Робертом Бордманом. В соглавном бою известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников встретится с экс-бойцом Bellator и PFL американцем Ракимом Кливлендом. Еще одним интересным поединком станет встреча пермяка Никиты Шаршавина с бразильцем Фабио Агиаром.



В рамках турнира Ural FC 8 также выступят 6 кикбоксеров из Соликамска, участники клуба Ural Kali Fighter. Сергей Пономарев проведет титульный поединок за пояс Ural FC в весе до 85 кг по правилам К1 с австралийцем Джейденом Эйнаудом.



Команда Ural Kali Fighter, которую поддерживает компания «Уралкалий», является одним из лидеров спортивного движения в регионе и регулярно представляет Пермский край и Соликамск на соревнованиях по кикбоксингу и ММА различного уровня.



Всего в рамках турнира «Кубок Губернатора Пермского Края» состоятся 12 поединков, которые будут транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра KION.

Титульным спонсором Лиги выступает Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции.